Resultado Super Astro Luna HOY 20 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 20 de noviembre puso a celebrar a los apostadores! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

noviembre 20 de 2025
10:00 p. m.
En la noche de este 20 de noviembre de 2025, una gran cantidad de apostadores estuvieron pendientes del sorteo del Super Astro Luna.

Tras las jornadas anteriores, en las que ha habido múltiples ganadores, los participantes quisieron poner a prueba su suerte y descubrir si tenían la fortuna de obtener un ingreso extra.

Y, luego de que las balotas terminaron de moverse, varios terminaron celebrando.

¿Será que usted fue uno de los que obtuvo el premio mayor tras el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se sorteó a las 10:50 en punto y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Fue así como él, tras una revisión juiciosa y detallada, avaló como número ganador al 6155.

Mientras tanto, también confirmó que el signo zodiacal que completó la combinación que favoreció a los apostadores fue Géminis.

Por lo tanto, si usted acertó y tiene su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que le corresponde.

Recuerde que en el Super Astro Luna hay la posibilidad de ganar alguno de los siguientes tres premios:

  • 42.000 veces lo apostado: por adivinar los cuatro primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.
  • 1.000 veces lo apostado: por adivinar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.
  • 100 veces lo apostado: por adivinar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

¿Por qué es fundamental guardar el tiquete de la apuesta del Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está estipulado que debe guardarse el tiquete de la apuesta en buen estado para poder cobrar el premio.

La razón es que ese es el soporte que tienen los funcionarios de Su Red o SuperGiros para verificar el número y el signo zodiacal escogido.

 

