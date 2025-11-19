Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Este 19 de noviembre de 2025, a las 10:50 de la noche, se sorteó el Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país.

Las balotas se movieron ante la presencia de la presentadora del sorteo y del delegado de Coljuegos y los participantes pudieron conocer el resultado en cuestión de segundos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora del último Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 19 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna, en la más reciente jornada de este 19 de noviembre de 2025, tuvo como número ganador al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que se posicionó como el afortunado fue XXXX.

En consecuencia, el Super Astro Luna siguió dejando múltiples ganadores y está listo para la próxima jornada que se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, también a las 10:50 de la noche.

Estos han sido los últimos números y signos ganadores del Super Astro Luna

Desde el último fin de semana, el Super Astro Luna ha dejado múltiples afortunados.

Las combinaciones que les han permitido celebrar a los apostadores son:

Sábado 15 de noviembre de 2025: 7350 - Leo.

Domingo 16 de noviembre de 2025: 3376 - Escorpión.

Lunes 17 de noviembre de 2025: 8303 - Virgo.

Martes 18 de noviembre de 2025: 6752 - Virgo.

¿Qué se necesita para participar en el Super Astro Luna?

Los participantes pueden participar con éxito en el Super Astro Luna si cumplen los siguientes requisitos.

Ser mayores de edad.

No tener problemas con los juegos de azar.

Escoger un número de cuatro cifras.

Escoger uno o los doce signos zodiacales.

Además, al presentarse en las oficinas de Su Red o SuperGiros, es indispensable mostrar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.