CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 19 de noviembre elevó las emociones al máximo! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
08:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de noviembre de 2025, a las 10:50 de la noche, se sorteó el Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país.

Las balotas se movieron ante la presencia de la presentadora del sorteo y del delegado de Coljuegos y los participantes pudieron conocer el resultado en cuestión de segundos.

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora del último Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 19 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna, en la más reciente jornada de este 19 de noviembre de 2025, tuvo como número ganador al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que se posicionó como el afortunado fue XXXX.

En consecuencia, el Super Astro Luna siguió dejando múltiples ganadores y está listo para la próxima jornada que se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, también a las 10:50 de la noche.

Estos han sido los últimos números y signos ganadores del Super Astro Luna

Desde el último fin de semana, el Super Astro Luna ha dejado múltiples afortunados.

Las combinaciones que les han permitido celebrar a los apostadores son:

  • Sábado 15 de noviembre de 2025: 7350 - Leo.
  • Domingo 16 de noviembre de 2025: 3376 - Escorpión.
  • Lunes 17 de noviembre de 2025: 8303 - Virgo.
  • Martes 18 de noviembre de 2025: 6752 - Virgo.

¿Qué se necesita para participar en el Super Astro Luna?

Los participantes pueden participar con éxito en el Super Astro Luna si cumplen los siguientes requisitos.

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

  • Ser mayores de edad.
  • No tener problemas con los juegos de azar.
  • Escoger un número de cuatro cifras.
  • Escoger uno o los doce signos zodiacales.

Además, al presentarse en las oficinas de Su Red o SuperGiros, es indispensable mostrar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Qué regalar en Navidad? estos outlets ofrecen opciones de calidad y muy buen precio

Finanzas personales

Nequi y Daviplata reportan fallas en sus servicios este 19 de noviembre

Salario mínimo

¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

Otras Noticias

Valle del Cauca

VIDEO | Aparatoso accidente: conductor ebrio atropelló a dos soldados en Candelaria, Valle

A pesar de la captura, el hombre quedó en libertad a las pocas horas de ocurrido el siniestro.

Abuso

Reconocido futbolista fue condenado por compartir "en broma" un video sexual en el que había menores

El jugador admitió su responsabilidad ante el tribunal por el video que tenía una duración de 27 segundos.

Artistas

Caso de Christian Nodal: el cantante queda exento de ir a prisión

Luis Díaz

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%