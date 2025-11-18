Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Luna dejó miles de emociones en la noche de este 18 de noviembre de 2025.

Como siempre ocurre entre semana, el sorteo empezó a las 10:50 de la noche y la gran mayoría de participantes estuvieron pendientes del movimiento de las balotas.

No obstante, en el caso de que usted haya apostado en el Super Astro Luna, pero no haya visto la transmisión del sorteo, puede enterarse aquí en Noticias RCN del resultado exacto.

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre de 2025

Las balotas se movieron apenas fueron las 10:50 de la noche y determinaron que el número ganador fue XXXX.

Mientras tanto, la balota definitiva también señaló que el signo zodiacal que se posicionó como el ganador fue XXXX.

No pase por alto que para poder cobrar el premio debe acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

De igual manera, tiene que mostrar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Todo esto debido a que en las reglas del Super Astro Luna está especificado que debe ratificarse la mayoría de edad y que el tiquete es el único soporte que da evidencia del número y el signo zodiacal escogido.

¿Cuánto se puede ganar en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, que se sortea de domingo a domingo, hay tres oportunidades de ganar.

Por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha: premio de 42.000 veces lo apostado.

Por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha: premio de 1.000 veces lo apostado.

Por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha: premio de 100 veces lo apostado.

Entonces, si usted apostó 7.700 pesos, sus premios pueden seguir los siguientes, dependiendo de qué tanto acierte: