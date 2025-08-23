Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

El primer sorteo del Super Astro Luna de este fin de semana se llevó a cabo este 23 de agosto de 2025 y generó múltiples reacciones y emociones.

Gran parte de los apostadores se conectaron a las 10:42 de la noche y, mediante la transmisión en vivo de Youtube, pudieron conocer si su número y signo zodiacal tuvo suerte.

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero aún no se haya enterado del resultado exacto, puede descubrirlo aquí en el portal de RCN.

¿Será que tuvo suerte en el más reciente sorteo del Super Astro Luna? Entérese de los detalles a continuación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de agosto de 2025

Esta vez, el número que conformó el resultado ganador del Super Astro Luna durante este 23 de agosto fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Usted fue uno de los ganadores si adivinó el signo zodiacal por el que se decantó y, adicionalmente, acertó los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que para cobrar debe acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, pueden pedirle documentos adicionales tales como:

Formato SIPLAFT.

Certificación bancaria que no sea superior a 30 días.

¿Qué otros documentos se pueden presentar para cobrar los premios del Super Astro Luna si no se tiene la cédula?

En las reglas del Super Astro Luna está especificado que, en el caso de que los ganadores no tengan su cédula de ciudadanía, pueden asistir a las oficinas de Su Red o SuperGiros con alguno de estos otros documentos:

Cédula de extranjería original.

Carné diplomático.

Pasaporte vigente.

Permiso por protección temporal (PPT).

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el 24 de agosto de 2025, a las 8:30 de la noche, y usted tendrá la oportunidad de conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.