Super Astro Luna: número y signo ganador hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Super Astro Luna se siguió jugando este 25 de agosto de 2025, a las 10:50 de la noche.

Luego de las jornadas del fin de semana, que dejaron una gran cantidad de ganadores, los apostadores escogieron sus números y signos zodiacales de confianza y esperaron el sorteo durante todo el día.

¿Quiénes ganaron en este último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 25 de agosto de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna, que se emitió en vivo a través de Youtube, se conoció que el número que estuvo del lado de los apostadores fue XXXX.

Además, con el aval del delegado de Coljuegos, también se reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Como está estipulado en las reglas, los ganadores fueron aquellos apostadores que acertaron el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Los premios para ellos fueron los siguientes:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha.

¿Quiénes pueden participar en el Super Astro Luna?

Los apostadores que pueden participar en el Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país, son aquellos que tienen 18 años o más y no tienen ningún problema con los juegos de azar.

Tanto al momento de realizar la apuesta como al cobrar los premios, los funcionarios de Su Red y SuperGiros les pedirán la cédula de ciudadanía a los participantes para confirmar su mayoría de edad.

Además, en caso de haber ganado, también se les solicitará el tiquete de la apuesta en buen estado para corroborar el número y el signo zodiacal elegido.