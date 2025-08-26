CANAL RCN
Super Astro Luna: número y signo ganador hoy martes 26 de agosto de 2025

¡Ya hay nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de agosto! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:16 p. m.
Este 26 de agosto de 2025, una gran cantidad de apostadores volvieron a participar en el Super Astro Luna, el juego de azar que entrega premios noche a noche.

El sorteo, como es habitual entre semana, comenzó a las 10:50 de la noche y fue transmitido en Youtube para asegurar la transparencia.

Además, un delegado de Coljuegos estuvo pendiente del movimiento de las balotas y, tras ser testigo de que no se presentó ninguna irregularidad, avaló el resultado.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del más reciente sorteo del Super Astro Luna? Descubra el número y el signo zodiacal que estuvieron del lado de la suerte.

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de agosto de 2025

Las balotas, después de unos segundos de movimientos, ampararon como número ganador al 6783.

Además, la presentadora del sorteo, con la aprobación del delegado de Coljuegos, notificó que el signo zodiacal que acompañó a la combinación numérica fue Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el 27 de agosto de 2025, a las 10:50 de la noche. Sin embargo, tenga en cuenta que para el fin de semana los horarios serán los siguientes:

  • Sábado: 10:42 de la noche.
  • Domingo y festivos: 8:30 de la noche.

¿Cómo saber si ganó en el Super Astro Luna?

Usted fue uno de los ganadores del Super Astro Luna si acertó el signo zodiacal y los cuatro, tres o dos primeros números de izquierda a derecha.

Los premios que se entregan en cada uno de esos escenarios son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.
