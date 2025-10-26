Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 26 de octubre de 2025

Este 26 de octubre de 2025, en el cierre de un nuevo fin de semana, se realizó el sorteo del Super Astro Luna.

Los apostadores confiaron en sus números y signos zodiacales y se acercaron a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros para poner a prueba su suerte.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿En dónde se pueden cobrar los premios del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de octubre de 2025

El Super Astro Luna tuvo como número ganador durante este 26 de octubre al 1852.

Además, el signo zodiacal que causó alegrías en los apostadores fue Capricornio.

Es así como, si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los mayores afortunados porque se ganó el premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Es decir, si su inversión fue de 10.000 pesos, el monto económico que le corresponde reclamar es de $282.340.800.

Asimismo, recuerde que usted también es uno de los ganadores si:

Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha (el premio es de 1.000 veces lo apostado).

Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha (el premio es de 100 veces lo apostado).

¿Cómo puedo saber cuánto me gane en el último sorteo del Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los ganadores de esta última jornada, puede acceder al siguiente simulador de premios.

Para utilizarlo, debe seguir los siguientes pasos:

Precisar cuánto apostó. Aclarar si jugó con uno o todos los signos zodiacales. Esperar que el sistema le muestre automáticamente cuánto le corresponde reclamar en las oficinas de Su Red o SuperGiros.

Tenga presente que hay descuentos por la retención en la fuente y el gravamen por movimiento financiero.