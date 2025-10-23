CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de octubre de 2025

¡Ya puede consultar si usted ganó tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:52 p. m.
Los apostadores esperaron con mucha ilusión el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de octubre de 2025 y varios pudieron obtener la alegría que esperaban.

Las balotas comenzaron a moverse a las 10:50 de la noche y, después de unos segundos, se reveló la combinación amparada por el azar.

¿Cuál fue el número ganador en el Super Astro Luna de este 23 de octubre? ¿Qué signo zodiacal estuvo favorecido? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de octubre de 2025

Luego de que todas las balotas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna reveló que el número ganador fue 3715.

Además, también informó que el signo zodiacal que puso a celebrar a los apostadores en esta ocasión fue Aries.

El Super Astro Luna, que es uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

De esa manera, las personas que aciertan el signo y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, se quedan con los importantes premios otrogados por el Super Astro Luna, que son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por ganar en el primer escenario.
  • 1.000 veces lo apostado por ganar en el segundo escenario.
  • 100 veces lo apostado por ganar en el tercer escenario.

¿Cuánto se puede apostar en el Super Astro Luna?

En el reglamento del Super Astro Luna está especificado que las personas pueden apostar montos económicos situados entre los 500 y los 10.000 pesos.

Cada una de las apuestas se pueden formalizar en línea o de manera presencial en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Además, como condición fundamental, los participantes deben ser mayores de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

 

