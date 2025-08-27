CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy miércoles 27 de agosto de 2025

¡Usted pudo ser uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Luna de este 27 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
08:20 p. m.
Este 27 de agosto de 2025, en el cierre de la jornada, se volvió a jugar el Super Astro Luna, el famoso juego de azar que entrega tres premios noche a noche.

Los apostadores pudieron estar muy pendientes del resultado a través de la transmisión en vivo que se emitió en Youtube. Sin embargo, si usted participó, pero aún no se ha enterado del número y el signo zodiacal ganador, tiene la posibilidad de hacerlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores y podrá cobrar muy pronto alguno de los premios en las oficinas de Su Red o SuperGiros? Descubra qué pasó en la más reciente jornada del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 27 de agosto de 2025

El sorteo del Super Astro Luna, como todas las noches de lunes a viernes, inició a las 10:50 de la noche y tuvo como número ganador al XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó a ese número de cuatro cifras durante este 27 de agosto de 2025 fue XXXX.

Los ganadores, tal y como está estipulado en las reglas del Super Astro Luna, fueron aquellas personas que acertaron el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Si usted fue uno de esos afortunados, recuerde que para reclamar el premio debe cumplir con estas condiciones:

  • Presentar la cédula de ciudadanía para comprobar que es mayor de edad.
  • Mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado para que el funcionario de Su Red y SuperGiros pueda verificar el número y el signo zodiacal escogido.

Estos son los números y signos zodiacales con los que los apostadores han ganado en el Super Astro Luna durante la semana

Desde el pasado lunes, varios apostadores han podido celebrar con las combinaciones que el Super Astro Luna ha tenido como resultados.

Los números y signos zodiacales que han estado del lado de la suerte son:

  • Lunes 25 de agosto de 2025: 0388 - Piscis.
  • Martes 26 de agosto de 2025: 6783 - Virgo.

 

 

