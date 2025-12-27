CANAL RCN
Economía

Último sorteo del Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 27 de diciembrede 2025

¡El Super Astro Sol de este 26 de diciembre dejó varios ganadores! Descubra aquí el resultado exacto del último sorteo.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
07:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025, los apostadores estuvieron pendientes del Super Astro Luna y varios consiguieron celebrar.

El resultado ganador se reveló a las 10:42 de la noche y fue corroborado por un delegado de Coljuegos para garantizar la transparencia.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de diciembre de 2025

¿Quiénes fueron los afortunados? Descubra el resultado exacto del más reciente Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 27 de diciembre de 2025

En esta oportunidad, en uno de los últimos Super Astro Luna del año, los apostadores que tuvieron alegrías fueron aquellos que escogieron al número XXXX.

Además, el signo zodiacal que estuvo del lado del azar fue XXXX.

Usted fue uno de los ganadores si adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Pero, recuerde que el premio mayor solo le corresponde si tiene tanto el signo zodiacal como todos los números estuvieron de su lado.

En los otros casos, los premios son los siguientes:

  • 1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números.
  • 100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿Cómo cobrar el premio del Super Astro Luna?

Si usted ya comprobó que ganó en el último sorteo del Super Astro Luna, debe hacer lo siguiente:

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo

  • Acercarse a una oficina de Su Red o SuperGiros.
  • Prestar su cédula.
  • Mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado.
  • Entregar los otros documentos que le soliciten, que puede ser el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no supere los 30 días de expedición.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre de 2025, a las 8:30 de la noche, y el resultado se encontrará aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

¿Quiénes deben declarar renta en 2026? Dian ya fijó las fechas clave en calendario tributario

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de diciembre de 2025

Salario mínimo

¿Qué pasa con los ingresos superiores tras el aumento del salario mínimo, según la ley?

Otras Noticias

Secretaría de Salud de Bogotá

Secretaría de Salud advierte que inescrupulosos estarían haciéndose pasar por funcionarios para estafar en Bogotá

Bajo ninguna circunstancia los funcionarios de la cartera de salud podrán realizar cobros, vender productos o solicitar información financiera sensible en sus visitas.

Mercado de Fichajes

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo

El cuadro escarlata venía buscando desde hace varias semanas a dos jugadores de la confianza de David González para la próxima temporada.

La casa de los famosos

¿Altafulla regresó con su expareja tras romance con Karina García? Videos encendieron los rumores

París

Sospechoso de ataques con arma blanca en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico

Enfermedades

INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia