Último sorteo del Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 27 de diciembrede 2025

En la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025, los apostadores estuvieron pendientes del Super Astro Luna y varios consiguieron celebrar.

El resultado ganador se reveló a las 10:42 de la noche y fue corroborado por un delegado de Coljuegos para garantizar la transparencia.

¿Quiénes fueron los afortunados? Descubra el resultado exacto del más reciente Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 27 de diciembre de 2025

En esta oportunidad, en uno de los últimos Super Astro Luna del año, los apostadores que tuvieron alegrías fueron aquellos que escogieron al número XXXX.

Además, el signo zodiacal que estuvo del lado del azar fue XXXX.

Usted fue uno de los ganadores si adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Pero, recuerde que el premio mayor solo le corresponde si tiene tanto el signo zodiacal como todos los números estuvieron de su lado.

En los otros casos, los premios son los siguientes:

1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números.

100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿Cómo cobrar el premio del Super Astro Luna?

Si usted ya comprobó que ganó en el último sorteo del Super Astro Luna, debe hacer lo siguiente:

Acercarse a una oficina de Su Red o SuperGiros.

Prestar su cédula.

Mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado.

Entregar los otros documentos que le soliciten, que puede ser el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no supere los 30 días de expedición.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre de 2025, a las 8:30 de la noche, y el resultado se encontrará aquí en el portal web de Noticias RCN.