Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy jueves 28 de agosto de 2025

¡Varios participantes ganaron en el Super Astro Luna de este 28 de agosto! Entérese del resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
08:52 p. m.
El Super Astro Luna tuvo un emocionante sorteo durante este jueves 28 de agosto de 2025 y dejó una gran cantidad de ganadores.

Los participantes de este juego de azar, como todas las noches, apostaron entre 500 y 10.000 pesos y estuvieron muy pendientes del número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de agosto de 2025

En la transmisión en vivo que se emitió en Youtube, se informó que el número ganador en el Super Astro Luna de este 28 de agosto fue XXXX.

Además, también se notificó que el signo zodiacal que fue premiado por el azar fue XXXX.

Tenga presente que para ganar necesita acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, los premios son 42.000 veces lo apostado, 1.000 veces lo apostado y 100 veces lo apostado, respectivamente.

Para cobrar cada uno de esos montos económicos, usted necesita ir con su cédula de ciudadanía a una de las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y mostrar el tiquete de la apuesta en perfecto estado.

Recuerde que en caso de que su tiquete se le pierda o se le dañe, el Super Astro no tiene cómo volverlo a reimprimir.

Este es el paso a paso para jugar en el Super Astro Luna

Si usted está interesado en participar en las próximas jornadas del Super Astro Luna, debe seguir los siguientes pasos:

  1. Asistir a una oficina de Su Red o SuperGiros.
  2. Escoger un número de cuatro cifras.
  3. Escoger un signo zodiacal.
  4. Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  5. Esperar que se revele el resultado. (Es a las 10:50 de la noche de lunes a viernes, a las 10:42 de la noche los sábados y a las 8:30 de la noche los domingos y festivos).

 

 

