Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 29 de agosto de 2025

Este 29 de agosto de 2025, se realizó un sorteo más del Super Astro Luna y una gran cantidad de apostadores tuvieron el desenlace que esperaban y pudieron celebrar.

El resultado, como todas las noches de lunes a viernes, se reveló a las 10:50 de la noche y estuvo avalado por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora de este 29 de agosto de 2025 en el Super Astro Luna? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de agosto de 2025

En esta ocasión, el número de la suerte en el más reciente sorteo del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que hizo muy felices a los apostadores que ganaron fue XXXX.

En caso de que usted haya ganado, puede acercarse a las oficinas de Su Red y SuperGiros para poder cobrar el premio que le corresponde.

Los funcionarios que lo atiendan no solo le pedirán su cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado para verificar el número y el signo zodiacal que usted escogió.

Tenga en cuenta que los premios del Super Astro Luna son los siguientes:

42.000 veces lo apostado. (Premio mayor).

1.000 veces lo apostado. (Por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha).

100 veces lo apostado. (Por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha).

¿Cómo se jugará el Super Astro Luna durante el fin de semana?

El Super Astro Luna se continuará sorteando durante el sábado y el domingo, sin jornada de descanso.

El sorteo del sábado será a las 10:42 de la noche, mientras que el domingo se llevará a cabo a las 8:30 de la noche.

Recuerde que usted podrá consultar el resultado exacto en el portal web de Noticias RCN y, posteriormente, corroborarlo en la página oficial del juego de azar.