Super Astro Luna: número ganador hoy 30 de agosto de 2025

Este fin de semana se continuó jugando el Super Astro Luna, uno de los juegos más populares entre los apostadores de Colombia.

Tras apostar entre 500 y 10.000 pesos, los apostadores estuvieron esperando el sorteo a lo largo del día y hasta el último momento tuvieron la esperanza de poder quedarse con alguno de los premios.

¿Aún no se ha enterado del resultado exacto del último sorteo del Super Astro Luna? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de agosto de 2025

Este 29 de agosto de 2025, el número ganador en el Super Astro Luna fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que contó con suerte y acompañó al número ganador fue XXXX.

Tenga en cuenta que si usted jugó con los doce signos zodiacales, le será asignado automáticamente el que se posicionó como el ganador y solo le restará adivinar los primeros cuatro, tres o dos números.

Mientras tanto, si usted jugó con un único signo, tiene que acertarlo exactamente para poder conservar las posibilidades de ganar.

¿Cuáles son los números y signos zodiacales con los que los apostadores han ganado esta semana en el Super Astro Luna?

Desde el lunes, una gran cantidad de apostadores han podido cobrar una gran cantidad de premios en el Super Astro Luna. Las combinaciones que han estado del lado de la suerte son:

25 de agosto: 0388 - Piscis.

26 de agosto: 6783 - Virgo.

27 de agosto: 9385 - Virgo.

28 de agosto: 4530 - Aries.

29 de agosto: XXXX - XXXX.

¿Qué se exige para poder participar en el Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está estipulado que los participantes deben ser mayores de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar.

Además, para poder cobrar cuando ganen, no solo deben presentar la cédula, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.