Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 4 de octubre de 2025

En la noche de este 4 de octubre de 2025, se jugó el primer Super Astro Luna del mes.

Los apostadores acudieron a este juego de azar con la esperanza de obtener un ingreso extra y las buenas noticias fueron para varios.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal acompañó a la combinación numérica en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de octubre de 2025

A las 10:42 de la noche, como todos los sábados, comenzaron a moverse las balotas que determinaron el número afortunado en el Super Astro Luna.

Por lo tanto, una vez se detuvieron, revelaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue 1223.

Además, tan solo unos segundos después, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna dejó claro que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue Aries.

Tenga en cuenta que para ganar no solo tiene que acertar los primeros cuatro, tres o dos números, sino que también el signo zodiacal.

¿Cuándo volverá a jugarse el Super Astro Luna?

Luego de esta emocionante jornada, el Super Astro Luna volverá a tener actividad el próximo domingo 5 de octubre de 2025.

Sin embargo, esa noche el sorteo no será a las 10:52 de la noche ni a las 10:42, sino que se llevará a cabo a las 8:30 de la noche.

¿Participará? Tenga en cuenta que el resultado exacto estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cuáles son los premios en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna se entregan los siguientes tres premios todos los días: