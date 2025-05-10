CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de octubre de 2025

¡Varias personas pudieron celebrar tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
06:30 p. m.
En el cierre de este primer fin de semana de octubre, hubo actividad en el Super Astro Luna y, como noche a noche, los apostadores se conectaron.

Todos los participantes tuvieron la expectativa de obtener alguno de los tres premios y esperaron con mucha intriga a lo largo de toda la jornada.

¿Quiénes pudieron celebrar? ¿Con qué número y signo se obtuvo el premio mayor en este último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de octubre de 2025

En el sorteo de este 5 de octubre de 2025, los apostadores conocieron su suerte y se enteraron de que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, también recibieron la información de que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Teniendo en cuenta ese resultado, recuerde que usted es uno de los ganadores si:

  • Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. (Premio de 42.000 veces lo apostado).
  • Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha. (Premio de 1.000 veces lo apostado).
  • Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha. (Premio de 100 veces lo apostado).

¿Cuáles serán los horarios de los sorteos del Super Astro Luna en octubre?

En este nuevo mes del 2025, el Super Astro Luna seguirá manejando los mismos horarios que están estipulados en las reglas.

Es decir, de lunes a viernes se sorteará a las 10:50 de la noche, mientras que los sábados a las 10:42.

Además, los domingos y festivos se conocerá el resultado a partir de las 8:30 de la noche.

No obstante, es importante que tenga en cuenta que en cualquiera de esos horarios podrá conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

