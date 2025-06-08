Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos al sorteo del Super Astro Luna de este miércoles 6 de agosto de 2025, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales.

Como cada noche, la expectativa por conocer el resultado fue alta, especialmente para quienes confían en su intuición astrológica.

Resultado del Super Astro Luna hoy miércoles 6 de agosto

El resultado del sorteo del Super Astro Luna realizado hoy miércoles 6 de agosto de 2025 fue:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXX

Recuerda que para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras del número en el orden exacto y también el signo zodiacal correspondiente.

Sin embargo, existen otras combinaciones que permiten acceder a premios menores, como acertar solo tres cifras y el signo, o dos cifras y el signo.

¿Cómo participar y cuándo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es un juego autorizado por Coljuegos que se realiza de lunes a viernes, generalmente alrededor de las 10:50 p.m. metro. Los resultados son transmitidos en vivo por Canal Uno y también pueden ser consultados en sitios especializados, portales oficiales y puntos autorizados.

Para participar, solo debes elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodíaco. El valor mínimo del tiquete es de $500 y se pueden ganar hasta 42.000 veces lo apostado si se acierta la combinación completa.