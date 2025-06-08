Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy
Este miércoles 6 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna. Conozca aquí el número y signo ganadores de hoy.
Noticias RCN
09:40 p. m.
Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos al sorteo del Super Astro Luna de este miércoles 6 de agosto de 2025, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales.
Como cada noche, la expectativa por conocer el resultado fue alta, especialmente para quienes confían en su intuición astrológica.
Resultado del Super Astro Luna hoy miércoles 6 de agosto
El resultado del sorteo del Super Astro Luna realizado hoy miércoles 6 de agosto de 2025 fue:
- Número ganador: XXXX
- Signo zodiacal: XXX
Recuerda que para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras del número en el orden exacto y también el signo zodiacal correspondiente.
Sin embargo, existen otras combinaciones que permiten acceder a premios menores, como acertar solo tres cifras y el signo, o dos cifras y el signo.
¿Cómo participar y cuándo se juega el Super Astro Luna?
El Super Astro Luna es un juego autorizado por Coljuegos que se realiza de lunes a viernes, generalmente alrededor de las 10:50 p.m. metro. Los resultados son transmitidos en vivo por Canal Uno y también pueden ser consultados en sitios especializados, portales oficiales y puntos autorizados.
Para participar, solo debes elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodíaco. El valor mínimo del tiquete es de $500 y se pueden ganar hasta 42.000 veces lo apostado si se acierta la combinación completa.