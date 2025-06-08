CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Este miércoles 6 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna. Conozca aquí el número y signo ganadores de hoy.

resultado-super-astro-luna-hoy-6-agosto-2025-numero-signo-ganador
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
09:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos al sorteo del Super Astro Luna de este miércoles 6 de agosto de 2025, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales.

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de agosto: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de agosto: número ganador del último sorteo

Como cada noche, la expectativa por conocer el resultado fue alta, especialmente para quienes confían en su intuición astrológica.

Resultado del Super Astro Luna hoy miércoles 6 de agosto

El resultado del sorteo del Super Astro Luna realizado hoy miércoles 6 de agosto de 2025 fue:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXX

Recuerda que para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras del número en el orden exacto y también el signo zodiacal correspondiente.

Sin embargo, existen otras combinaciones que permiten acceder a premios menores, como acertar solo tres cifras y el signo, o dos cifras y el signo.

¿Cómo participar y cuándo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es un juego autorizado por Coljuegos que se realiza de lunes a viernes, generalmente alrededor de las 10:50 p.m. metro. Los resultados son transmitidos en vivo por Canal Uno y también pueden ser consultados en sitios especializados, portales oficiales y puntos autorizados.

Resultado Super Astro Luna hoy 4 de agosto: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 4 de agosto: número ganador del último sorteo

Para participar, solo debes elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodíaco. El valor mínimo del tiquete es de $500 y se pueden ganar hasta 42.000 veces lo apostado si se acierta la combinación completa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

Registraduría Nacional de Colombia

Cédula digital en Colombia: así puede activarla fácil desde su celular

Declaración de renta

La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

Otras Noticias

Miguel Uribe

Así va la investigación del intento de magnicidio contra Miguel Uribe después de dos meses

El precandidato presidencial continúa luchando por su vida en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.

Cine

La secuela de ‘La pasión de Cristo’ se dividirá en dos partes: ¿cuándo se estrenarán?

Ante el inicio del rodaje oficial, Mel Gibson anunció la decisión que revivirá la historia bíblica.

Bogotá

¡Con fecha exacta! Nuevo estadio de Bogotá, cuándo iniciará y cuándo lo entregarán

Alimentos

Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso

Estados Unidos

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos