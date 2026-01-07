Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de enero de 2026

El sorteo nocturno del Super Astro Luna continúa siendo una de las apuestas favoritas entre los jugadores colombianos que buscan combinar suerte y estrategia para ganar premios significativos.

Cada noche, miles de apostadores revisan con ilusión sus tiquetes para ver si la combinación de números y signo del zodiaco coincide con el resultado oficial.

Este 7 de enero de 2026 no fue la excepción, y muchos ya están verificando si su jugada fue la ganadora.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de enero de 2025

En el sorteo realizado en la noche de este 7 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue X X X X con el signo X, según los resultados publicados por las loterías autorizadas.

Para muchos jugadores, cada cifra y símbolo tiene un significado especial, ya que acertar la combinación correcta puede traducirse en un premio mayor o en importantes pagos secundarios.

Este juego exige al participante seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, y solo cuando ambos factores coinciden con lo que arroja el sorteo oficial se puede acceder al premio mayor. El valor del premio depende de la cantidad de boletos vendidos y del monto recaudado en la apuesta.

¿Cómo funcionan los premios y combinaciones?

Además del premio mayor por acertar el número completo y el signo, el Super Astro Luna también ofrece premios secundarios para combinaciones parciales.

Por ejemplo, si un jugador acierta las tres últimas cifras junto con el signo o las dos últimas cifras más el signo, puede obtener un pago considerable, aunque menor que el premio principal.

Los resultados del Super Astro Luna suelen publicarse de manera oficial en los portales de loterías autorizadas, redes sociales y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar sus apuestas de forma rápida.

Las autoridades recomiendan siempre conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.