CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 7 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de enero de 2026
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 07 de 2026
07:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo nocturno del Super Astro Luna continúa siendo una de las apuestas favoritas entre los jugadores colombianos que buscan combinar suerte y estrategia para ganar premios significativos.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de enero de 2026

Cada noche, miles de apostadores revisan con ilusión sus tiquetes para ver si la combinación de números y signo del zodiaco coincide con el resultado oficial.

Este 7 de enero de 2026 no fue la excepción, y muchos ya están verificando si su jugada fue la ganadora.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de enero de 2025

En el sorteo realizado en la noche de este 7 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue X X X X con el signo X, según los resultados publicados por las loterías autorizadas.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Para muchos jugadores, cada cifra y símbolo tiene un significado especial, ya que acertar la combinación correcta puede traducirse en un premio mayor o en importantes pagos secundarios.

Este juego exige al participante seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, y solo cuando ambos factores coinciden con lo que arroja el sorteo oficial se puede acceder al premio mayor. El valor del premio depende de la cantidad de boletos vendidos y del monto recaudado en la apuesta.

¿Cómo funcionan los premios y combinaciones?

Además del premio mayor por acertar el número completo y el signo, el Super Astro Luna también ofrece premios secundarios para combinaciones parciales.

Por ejemplo, si un jugador acierta las tres últimas cifras junto con el signo o las dos últimas cifras más el signo, puede obtener un pago considerable, aunque menor que el premio principal.

Los resultados del Super Astro Luna suelen publicarse de manera oficial en los portales de loterías autorizadas, redes sociales y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar sus apuestas de forma rápida.

Las autoridades recomiendan siempre conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesantías

Trabajadores recibirán pago extra en enero por intereses de las cesantías: fechas y monto

Impuesto

Ya hay fechas para impuesto predial y de vehículos en Bogotá 2026: plazos, descuentos y cómo pagar

Marketing

Transformación digital en Colombia: cómo impulsar el crecimiento empresarial en 2026

Otras Noticias

Finanzas personales

Juan Pablo Zuluaga analiza el 2026 económico y llama a organizar las finanzas personales

En diálogo con Noticias RCN, el creador de Mis Propias Finanzas habló sobre la incertidumbre del año electoral, la inversión en Colombia y cómo empezar a ordenar el bolsillo desde enero.

Artistas

Yeferson Cossio tuvo que volver a ser hospitalizado de urgencia: esto se conoció

Al reconocido creador de contenido le detectaron un problema en el corazón hace algunas semanas.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue elegido como uno de los mejores técnicos del mundo: vea el top 10 de IFFHS

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar