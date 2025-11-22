Resultado Super Astro Luna HOY 22 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Este sábado 22 de noviembre de 2025, a las 10:42 de la noche, se conocieron nuevos ganadores en el Super Astro Luna.

El sorteo se realizó ante la presencia de un delegado de Coljuegos y se transmitió en Youtube.

Fue así como quedó claro el número ganador y el respectivo signo zodiacal que lo acompañó. ¿Cuál fue el resultado exacto en el último sorteo del Super Astro Luna? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de noviembre de 2025

Las balotas se movieron dentro de las máquinas en la noche de este 22 de noviembre y, por cuestiones de azar, decidieron que el número ganador en el más reciente Super Astro Luna fue XXXX.

Asimismo, determinaron que el signo zodiacal que entregó alegrías en los hogares colombianos fue XXXX.

Las apuestas se pudieron realizar con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos. Además, los apostadores no solo pudieron escoger sus números y signos zodiacales en las oficinas de Su Red o SuperGiros, sino que también a través de la plataforma virtual.

El siguiente sorteo será el domingo 23 de noviembre de 2025, a las 8:30 de la noche, y usted podrá encontrar el resultado aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cómo se gana en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, el juego de azar que se juega de domingo a domingo, hay tres formas de ganar:

Adivinando el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. (Premio mayor de 42.000 veces lo apostado).

Adivinando el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha. (Premio de 1.000 veces lo apostado).

Adivinando el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha. (Premio de 100 veces lo apostado).

Tenga en cuenta que usted puede participar siempre y cuando sea mayor de edad y no tenga ningún problema con los juegos de azar.