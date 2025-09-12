¿Fin de las motos dos tiempos en Colombia? Así opera la normativa Euro 3

Las motos de dos tiempos (2T) siguen presentes en muchas regiones de Colombia, especialmente en municipios donde aún funcionan como herramienta de trabajo y transporte económico.

Sin embargo, su futuro ya está definido por la normativa ambiental vigente y por los planes de renovación del parque automotor, que apuntan a una circulación cada vez más limitada para este tipo de motores.

Estas motocicletas emiten una mayor cantidad de contaminantes —como monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas— en comparación con las de cuatro tiempos, razón por la cual ciudades como Bogotá prohibieron desde 2009 la matrícula de nuevas motos 2T. Con el paso del tiempo, esa tendencia se extendió al ámbito nacional.

Normativa Euro 3: el estándar que marca el fin de las 2T nuevas

Desde el 1 de enero de 2021 entró en vigor la exigencia nacional de homologación ambiental: todas las motos nuevas fabricadas, importadas o ensambladas en Colombia deben cumplir como mínimo con la normativa Euro 3 o superiores.

Este estándar busca reducir de forma significativa los gases contaminantes, planteando límites como:

2,0 g/km de monóxido de carbono (CO)

0,8 g/km de hidrocarburos (HC)

0,15 g/km de óxidos de nitrógeno (NOx)

Las motos de dos tiempos, por su diseño, no pueden incorporar tecnologías esenciales como inyección electrónica o sistemas avanzados de control de emisiones, por lo que se consideran obsoletas desde la perspectiva ambiental. Esto significa que ya no pueden venderse nuevas en el país.

¿Hasta cuándo podrán circular las motos 2T en Colombia?

Aunque no existe una prohibición nacional inmediata para motos antiguas, las autoridades de tránsito advierten que la circulación será cada vez más restringida, sobre todo en zonas urbanas.

Según planes de movilidad y ambiente, para 2030 todos los vehículos que no cumplan con los estándares ambientales tendrán riesgo de ser inmovilizados y, en algunos casos, quedar fuera de circulación de manera permanente.

En otras palabras, quienes aún tengan motos dos tiempos podrán seguir usándolas mientras cumplan con normas locales, pero deben prepararse para un retiro progresivo. La transición hacia tecnologías más limpias ya está en marcha, y las 2T serán las primeras en salir del camino.