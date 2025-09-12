CANAL RCN
Economía

¿Fin de las motos dos tiempos en Colombia? Así opera la normativa Euro 3

La normativa Euro 3 pone en riesgo la continuidad de las motos dos tiempos en Colombia. Descubre las fechas, restricciones y posibles inmovilizaciones.

Motos dos tiempos en Colombia
Foto: IA

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
03:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las motos de dos tiempos (2T) siguen presentes en muchas regiones de Colombia, especialmente en municipios donde aún funcionan como herramienta de trabajo y transporte económico.

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos
RELACIONADO

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

Sin embargo, su futuro ya está definido por la normativa ambiental vigente y por los planes de renovación del parque automotor, que apuntan a una circulación cada vez más limitada para este tipo de motores.

Estas motocicletas emiten una mayor cantidad de contaminantes —como monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas— en comparación con las de cuatro tiempos, razón por la cual ciudades como Bogotá prohibieron desde 2009 la matrícula de nuevas motos 2T. Con el paso del tiempo, esa tendencia se extendió al ámbito nacional.

Normativa Euro 3: el estándar que marca el fin de las 2T nuevas

Desde el 1 de enero de 2021 entró en vigor la exigencia nacional de homologación ambiental: todas las motos nuevas fabricadas, importadas o ensambladas en Colombia deben cumplir como mínimo con la normativa Euro 3 o superiores.

Los cambios más importantes que tendrán las motos en Colombia para 2026
RELACIONADO

Los cambios más importantes que tendrán las motos en Colombia para 2026

Este estándar busca reducir de forma significativa los gases contaminantes, planteando límites como:

  • 2,0 g/km de monóxido de carbono (CO)
  • 0,8 g/km de hidrocarburos (HC)
  • 0,15 g/km de óxidos de nitrógeno (NOx)

Las motos de dos tiempos, por su diseño, no pueden incorporar tecnologías esenciales como inyección electrónica o sistemas avanzados de control de emisiones, por lo que se consideran obsoletas desde la perspectiva ambiental. Esto significa que ya no pueden venderse nuevas en el país.

¿Hasta cuándo podrán circular las motos 2T en Colombia?

Aunque no existe una prohibición nacional inmediata para motos antiguas, las autoridades de tránsito advierten que la circulación será cada vez más restringida, sobre todo en zonas urbanas.

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos
RELACIONADO

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos

Según planes de movilidad y ambiente, para 2030 todos los vehículos que no cumplan con los estándares ambientales tendrán riesgo de ser inmovilizados y, en algunos casos, quedar fuera de circulación de manera permanente.

En otras palabras, quienes aún tengan motos dos tiempos podrán seguir usándolas mientras cumplan con normas locales, pero deben prepararse para un retiro progresivo. La transición hacia tecnologías más limpias ya está en marcha, y las 2T serán las primeras en salir del camino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre

Salario mínimo

Pulso por el salario mínimo 2026: este fue el incremento que propusieron empresarios y centrales obreras

Salario mínimo

¿Qué ha pasado con las negociaciones del salario mínimo?: esta es la propuesta planteada

Otras Noticias

Artistas

Feid sorprendió con concierto gratuito en Medellín junto a Silvestre, Ryan Castro y Ñejo

El artista sorprendió a cientos de antioqueños al aparecer en la tarima junto a distintos cantantes invitados.

Estados Unidos

La fortuna que terminó pagando una latina por un dolor de estómago en EE. UU.

La increíble factura que recibió una latina tras dos horas en urgencias por un dolor de estómago en Chicago, Estados Unidos.

Francia

Detuvieron a ocho personas por asesinato retransmitido en redes sociales en Francia

Cali

Procuraduría alerta fallas en proceso de alumbrado público de EMCALI

Mundial de fútbol

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026