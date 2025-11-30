Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 30 de noviembre

El Super Astro Luna llevó a cabo su sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su combinación de número y signo zodiacal.

Como cada noche, miles de apostadores estuvieron pendientes de los resultados para conocer si la suerte estuvo de su lado en este cierre de mes.

Número ganador del Super Astro Luna hoy

El resultado del Super Astro Luna de este 30 de noviembre de 2025 fue:

Número ganador: X X X X

Signo zodiacal: X.

Este juego se distingue por su formato: cada apuesta combina un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. Para ganar, ambos deben coincidir con el sorteo oficial.

La transmisión del sorteo se realiza cada noche, y los jugadores pueden consultar los resultados a través de plataformas autorizadas, sitios web oficiales y puntos físicos de chance.

¿Cómo jugar el Súper Astro Luna y cuáles son sus premios?

Participar es sencillo: el jugador elige un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999, y luego selecciona uno de los 12 signos zodiacales. Puede apostar desde puntos de chance, corresponsales o plataformas virtuales aprobadas.

El Súper Astro entrega premios que pueden superar los $50 millones, dependiendo del monto apostado y de si la apuesta acierta tanto el número como el signo.

También existen premios secundarios cuando se aciertan solo las cifras en el orden correcto o el signo zodiacal.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todas las noches, incluidos los domingos. este día el sorteo es a las 8: 30 p.m.

Los resultados se publican minutos después, tanto en televisión como en los portales oficiales. así como en el portal web de Noticias RCN.