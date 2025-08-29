Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 29 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.
01:58 p. m.
La expectativa por conocer el número y signo ganador del Super Astro Sol para este viernes 29 de agosto de 2025 ha llegado a su fin.
A continuación, te contamos los detalles del sorteo, cómo se juega y qué debes hacer si resultaste ganador.
Resultado Super Astro Sol hoy, jueves 29 de agosto
- Número ganador: 5447
- Signo zodiacal: Sagitario
¿Cómo se juega el Super Astro Sol?
Este popular juego de chance en Colombia combina dos elementos: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que aumenta la emoción y las posibilidades de los apostadores.
Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000 pesos, y el premio mayor se obtiene si coinciden exactamente el número y el signo.
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y cuenta con supervisión oficial para garantizar su transparencia.
¿Qué hacer si tienes el número ganador?
- Conserva el tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Presenta tu documento de identidad original junto con una copia legible.
- Si el premio es menor a 48 UVT, suele pagarse en los puntos de venta autorizados. Para montos mayores, podrían solicitar más documentación o realizar el pago vía transferencia.