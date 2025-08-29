CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 29 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
01:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa por conocer el número y signo ganador del Super Astro Sol para este viernes 29 de agosto de 2025 ha llegado a su fin.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 28 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol de hoy 28 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

A continuación, te contamos los detalles del sorteo, cómo se juega y qué debes hacer si resultaste ganador.

Resultado Super Astro Sol hoy, jueves 29 de agosto

  • Número ganador: 5447
  • Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este popular juego de chance en Colombia combina dos elementos: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que aumenta la emoción y las posibilidades de los apostadores.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000 pesos, y el premio mayor se obtiene si coinciden exactamente el número y el signo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de agosto: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de agosto: premio mayor

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y cuenta con supervisión oficial para garantizar su transparencia.

¿Qué hacer si tienes el número ganador?

  1. Conserva el tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
  2. Presenta tu documento de identidad original junto con una copia legible.
  3. Si el premio es menor a 48 UVT, suele pagarse en los puntos de venta autorizados. Para montos mayores, podrían solicitar más documentación o realizar el pago vía transferencia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Advertencia a conjuntos residenciales con el uso de dispositivo para el ingreso de residentes: ojo

Secretaria de Movilidad

Secretaría de Movilidad abre convocatoria para agentes de tránsito: requisitos y fechas

Reforma tributaria

Gobierno dice que los alimentos de la canasta básica no serán gravados con el IVA en Ley de Financiamiento

Otras Noticias

Dayro Moreno

Así reaccionó Dayro Moreno por su regreso a la selección Colombia: “Ahora sí”

Dayro Moreno se pronunció en sus redes sociales luego de conocer su convocatoria a la selección Colombia.

Cundinamarca

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

De Valeria Afanador no se supo nada desde el 12 de agosto, cuando desapareció en el colegio.

Abuso a menores

Descubrieron red de sacerdotes y docentes que abusaron a decenas de niños en un colegio francés

Viral

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %