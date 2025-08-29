Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

La expectativa por conocer el número y signo ganador del Super Astro Sol para este viernes 29 de agosto de 2025 ha llegado a su fin.

A continuación, te contamos los detalles del sorteo, cómo se juega y qué debes hacer si resultaste ganador.

Resultado Super Astro Sol hoy, jueves 29 de agosto

Número ganador: 5447

Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este popular juego de chance en Colombia combina dos elementos: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que aumenta la emoción y las posibilidades de los apostadores.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $10.000 pesos, y el premio mayor se obtiene si coinciden exactamente el número y el signo.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y cuenta con supervisión oficial para garantizar su transparencia.

¿Qué hacer si tienes el número ganador?