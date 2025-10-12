CANAL RCN
Deportes

"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

El defensor de Junior de Barranquilla, Jermein Peña, habló sobre lo que será la final frente a Tolima.

Jermein Peña
Foto: @JuniorClubSA

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La antesala de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II tomó un giro inesperado tras las declaraciones del defensor de Junior de Barranquilla, Jermein Peña, quien levantó polémica al asegurar que el equipo tiburón llega a la serie frente a Deportes Tolima “con todo un país en contra”. Sus palabras, pronunciadas en su llegada a Barranquilla luego del último partido de los cuadrangulares, rápidamente se volvieron tema de conversación entre hinchas, analistas y rivales.

Peña, pieza clave en la defensa rojiblanca durante el semestre, afirmó que la percepción externa hacia Junior no es favorable y que, según él, la presión no solo viene desde lo deportivo, sino también desde el ambiente mediático y del público general. Con el equipo preparándose para el duelo del viernes en el Metropolitano, sus declaraciones agregan un componente emocional a una final que ya prometía intensidad.

¡Junior es el segundo finalista de la Liga BetPlay! América de Cali le hizo el favor ante Nacional
RELACIONADO

¡Junior es el segundo finalista de la Liga BetPlay! América de Cali le hizo el favor ante Nacional

Un mensaje directo en medio de la euforia por la clasificación

En diálogo con los medios, Peña destacó el valor de lo conseguido por Junior en las últimas semanas, especialmente después del trabajado triunfo ante Independiente Medellín que selló el paso a la final. “Les ganamos a todos… en el partido más importante nos costó, pero no es excusa de nada. Hay que seguir mejorando porque ahora jugamos lo más importante”, expresó el defensor, dejando claro que la meta sigue siendo levantar el título ante Tolima.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su afirmación de que Junior está “solo” frente al país. “No podemos pelear con un país que está en contra de Junior… todos le tiran a Junior, pero el equipo ha demostrado todo. Nos tocó el grupo más fuerte y sobresalimos”, aseguró Peña, reforzando la idea de que el plantel utiliza esa sensación de adversidad como motivación adicional para la final.

¿Quién se perfila como campeón del FPC, según la inteligencia artificial?
RELACIONADO

¿Quién se perfila como campeón del FPC, según la inteligencia artificial?

Una reflexión personal en medio de la polémica

Más allá del ruido generado, el defensor también aprovechó el momento para compartir una perspectiva personal marcada por la gratitud y la resiliencia. Recordó su lesión, su regreso y el camino que ha recorrido desde que llegó a Junior. “Le doy las gracias a Dios porque me permitió volver… desde que llegué dije que iba a hacer historia y gracias a Dios la estoy haciendo”, señaló.

Junior se quitó de la ‘paternidad’ de América y se encamina a la gran final del FPC
RELACIONADO

Junior se quitó de la ‘paternidad’ de América y se encamina a la gran final del FPC

Sus palabras muestran la mezcla de orgullo, presión y convicción con la que Junior afrontará la final frente a Deportes Tolima. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y promete acompañar cada minuto de la previa, agregando un condimento especial al último capítulo del fútbol colombiano en este semestre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós

América de Cali

¿Darwin Machís al América de Cali? Tulio Gómez respondió a los rumores

Independiente Medellín

Nacional vs. Medellín, final de ida de la Copa BetPlay: fecha, hora y canal para ver

Otras Noticias

Barranquilla

VIDEO | Así actuaba 'La Manada', la banda que atacaba en grupo y dejaba a sus víctimas sin nada

Grabaciones revelaron cómo los asaltantes aparecían en bloque, cercaban a ciudadanos en segundos y los despojaban de dinero, bolsos y motocicletas.

Artistas

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

El cantante fue encontrado sin vida dentro de su casa. ¿Qué han reportado las autoridades?

Premio Nobel

Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado

Educación

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades colombianas en Latam antes de finalizar el 2025: estas son

Enfermedades

Abren investigación masiva por muertes que habrían ocurrido tras la aplicación de vacunas anticovid