"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

La antesala de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II tomó un giro inesperado tras las declaraciones del defensor de Junior de Barranquilla, Jermein Peña, quien levantó polémica al asegurar que el equipo tiburón llega a la serie frente a Deportes Tolima “con todo un país en contra”. Sus palabras, pronunciadas en su llegada a Barranquilla luego del último partido de los cuadrangulares, rápidamente se volvieron tema de conversación entre hinchas, analistas y rivales.

Peña, pieza clave en la defensa rojiblanca durante el semestre, afirmó que la percepción externa hacia Junior no es favorable y que, según él, la presión no solo viene desde lo deportivo, sino también desde el ambiente mediático y del público general. Con el equipo preparándose para el duelo del viernes en el Metropolitano, sus declaraciones agregan un componente emocional a una final que ya prometía intensidad.

Un mensaje directo en medio de la euforia por la clasificación

En diálogo con los medios, Peña destacó el valor de lo conseguido por Junior en las últimas semanas, especialmente después del trabajado triunfo ante Independiente Medellín que selló el paso a la final. “Les ganamos a todos… en el partido más importante nos costó, pero no es excusa de nada. Hay que seguir mejorando porque ahora jugamos lo más importante”, expresó el defensor, dejando claro que la meta sigue siendo levantar el título ante Tolima.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su afirmación de que Junior está “solo” frente al país. “No podemos pelear con un país que está en contra de Junior… todos le tiran a Junior, pero el equipo ha demostrado todo. Nos tocó el grupo más fuerte y sobresalimos”, aseguró Peña, reforzando la idea de que el plantel utiliza esa sensación de adversidad como motivación adicional para la final.

Una reflexión personal en medio de la polémica

Más allá del ruido generado, el defensor también aprovechó el momento para compartir una perspectiva personal marcada por la gratitud y la resiliencia. Recordó su lesión, su regreso y el camino que ha recorrido desde que llegó a Junior. “Le doy las gracias a Dios porque me permitió volver… desde que llegué dije que iba a hacer historia y gracias a Dios la estoy haciendo”, señaló.

Sus palabras muestran la mezcla de orgullo, presión y convicción con la que Junior afrontará la final frente a Deportes Tolima. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y promete acompañar cada minuto de la previa, agregando un condimento especial al último capítulo del fútbol colombiano en este semestre.