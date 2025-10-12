CANAL RCN
“Qué honor escuchar mi discurso en la voz de mi hija”: María Corina Machado celebra el Nobel de Paz 2025

En la tarde de este miércoles, la líder opositora compartió un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el significado de este reconocimiento.

Foto: AFP

diciembre 10 de 2025
02:08 p. m.
La jornada de este miércoles estuvo marcada por un hecho histórico para Venezuela: Ana, hija de la opositora María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de Paz 2025 en la capital noruega.

En su discurso de aceptación, la joven subrayó que “hay que estar dispuestos a luchar por la libertad” y denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas”, así como el “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

"Orgullosa de representar a mi madre": Ana Machado

Tras la ceremonia, Noticias RCN conversó con Ana, quien aseguró sentirse orgullosa de representar a su madre y a su país en la lucha por la libertad.

“Sé que para ella el sentir el abrazo y sentir que no estuvo sola nunca y que la apoyamos y que estamos todos apoyándonos es lo más importante. (…) Cuando supimos que no lograba llegar solo le dije que estoy orgullosa y que esperaba representarla bien, representar al país. Lo importante es que se cuide, estoy esperándola, la quiero abrazar. Me conmueve solo pensarlo”, expresó.

El más reciente mensaje de María Corina Machado en X

Mientras tanto, Machado compartió un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el significado de este reconocimiento: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija — y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente".

El galardón, que reconoce la resistencia pacífica y la defensa de los derechos humanos, se convierte en un símbolo de respaldo internacional a las denuncias de la oposición venezolana frente a las violaciones sistemáticas de libertades en el país.

