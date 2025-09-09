CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 9 de septiembre de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
04:00 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol volvió a emocionar a los colombianos este martes 9 de septiembre de 2025. Miles de jugadores en todo el país pusieron a prueba su suerte en una de las loterías más queridas, que cada día reparte millonarios premios a quienes logran acertar el número y el signo zodiacal.

Como es habitual, el sorteo fue transmitido en vivo y contó con el seguimiento de apostadores que, desde casas de apuestas autorizadas y puntos oficiales, esperaban con ilusión el resultado.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 9 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol del 9 de septiembre de 2025 arrojó como número ganador el 5418, acompañado del signo zodiacal Sagitario.

Con este resultado, varios jugadores lograron obtener premios que varían según el valor apostado y las categorías disponibles.

Recordemos que el Super Astro Sol permite ganar acertando no solo las cuatro cifras y el signo, sino también combinaciones parciales como tres últimas cifras, dos cifras o incluso una sola.

Esto hace que las oportunidades de obtener un premio sean mayores frente a otros juegos de azar tradicionales.

¿Cómo jugar y reclamar el premio?

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. Los jugadores pueden escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de uno de los 12 signos del zodiaco. También está la opción de jugar de manera automática, dejando que el sistema seleccione al azar la combinación.

En caso de resultar ganador, el premio puede reclamarse en cualquiera de los puntos autorizados a nivel nacional, siempre y cuando se presente el tiquete original en buen estado.

Para premios de mayor valor, el pago se realiza a través de las entidades financieras aliadas, siguiendo los lineamientos oficiales.

El Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las loterías favoritas de los colombianos, ofreciendo emoción y la posibilidad de cumplir sueños con cada sorteo.

