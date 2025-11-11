CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 11 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Usted podría comenzar a celebrar desde ya en caso de ser uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de este 11 de noviembre! Descubra el resultado.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol tuvo una nueva jornada este 11 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Como siempre, los apostadores pudieron apostar entre 500 y 10.000 pesos y enterarse del resultado exacto mediante la transmisión en vivo que se realiza en Youtube.

Resultado Super Astro Sol HOY: número y signo ganador del 10 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol HOY: número y signo ganador del 10 de noviembre de 2025

No obstante, en caso de que usted haya participado, pero aún no tenga claridad del número y el signo ganador, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del más reciente sorteo del Super Astro Sol? Estos son los detalles.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de noviembre de 2025

En el sorteo de este 11 de noviembre de 2025, el número ganador en el Super Astro Sol fue 0768.

Además, el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue Sagitario.

En el caso de que usted haya acertado el signo y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio.

Recuerde que para que ese proceso sea exitoso necesita mostrar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿De cuánto es el premio mayor en el Super Astro Sol?

En las reglas del Super Astro Sol está estipulado que el premio mayor les corresponde a las personas que acierten los cuatro números de izquierda a derecha.

Además, también está detallado que el monto económico que se entrega en esos casos es de 42.000 veces lo apostado.

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el 12 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá consultar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

De igual manera, posteriormente podrá verificarlo en la página web oficial del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ofertas de empleo

Se abren 1.250 vacantes para colombianos en Polonia, Europa y Estados Unidos

Ecopetrol

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

Trabajo

Empresas en Colombia sancionadas por errores en liquidaciones y despidos injustos: esto debe saber

Otras Noticias

Cocaína

Así cayó en Alicante la red que enviaba cocaína en pulpa de fruta desde Colombia a España

Autoridades españolas localizaron una nave alquilada que almacenaba más de 27 toneladas de pulpa de fruta.

Catatumbo

“El Catatumbo es un territorio de guerra abierta”: preocupante advertencia de la defensora Iris Marín

La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para revisar las acciones que se han puesto en marcha para atender la crisis en el Catatumbo.

Artistas

Beéle sorprendió con drástico cambio de look, así quedó

Radamel Falcao García

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos