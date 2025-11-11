Resultado Super Astro Sol hoy 11 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol tuvo una nueva jornada este 11 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Como siempre, los apostadores pudieron apostar entre 500 y 10.000 pesos y enterarse del resultado exacto mediante la transmisión en vivo que se realiza en Youtube.

No obstante, en caso de que usted haya participado, pero aún no tenga claridad del número y el signo ganador, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del más reciente sorteo del Super Astro Sol? Estos son los detalles.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de noviembre de 2025

En el sorteo de este 11 de noviembre de 2025, el número ganador en el Super Astro Sol fue 0768.

Además, el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue Sagitario.

En el caso de que usted haya acertado el signo y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio.

Recuerde que para que ese proceso sea exitoso necesita mostrar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿De cuánto es el premio mayor en el Super Astro Sol?

En las reglas del Super Astro Sol está estipulado que el premio mayor les corresponde a las personas que acierten los cuatro números de izquierda a derecha.

Además, también está detallado que el monto económico que se entrega en esos casos es de 42.000 veces lo apostado.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el 12 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá consultar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

De igual manera, posteriormente podrá verificarlo en la página web oficial del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.