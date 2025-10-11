Resultado Super Astro Sol HOY: número y signo ganador del 10 de noviembre de 2025

El primer Super Astro Sol de esta nueva semana se llevó a cabo este 10 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 de la tarde.

Este sorteo, como siempre, fue transmitido en vivo por Youtube y contó con el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

¿Será que usted fue uno de los privilegiados? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Sol.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de noviembre de 2025

El número que fue amparado por el azar en el sorteo del Super Astro Sol de este 10 de noviembre de 2025 fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue XXXX.

Todas las personas que hayan acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro números pueden cobrar 42.000 veces lo apostado en las oficinas autorizadas.

Es decir, si una participante apostó 9.700 pesos, su premio tras los respectivos descuentos es de $273.873.600.

No obstante, también hay que tener en cuenta que las personas ganan en el Super Astro Sol si:

Adivinan el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha (premio de 1.000 veces lo apostado).

Adivinan el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha (premio de 100 veces lo apostado).

¿Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Sol?

Tras la emocionante jornada del Super Astro Sol de este 10 de noviembre de 2025, el juego de azar volverá a tener actividad el martes 11 de noviembre.

Como ya es habitual y está especificado en las reglas, ese sorteo iniciará a las 4:00 de la tarde y será transmitido en vivo por Youtube.

Además, como día a día, los apostadores podrán conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.