CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol HOY: número y signo ganador del 10 de noviembre de 2025

¡Están celebrando varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 10 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El primer Super Astro Sol de esta nueva semana se llevó a cabo este 10 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 de la tarde.

Este sorteo, como siempre, fue transmitido en vivo por Youtube y contó con el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Será que usted fue uno de los privilegiados? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Sol.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de noviembre de 2025

El número que fue amparado por el azar en el sorteo del Super Astro Sol de este 10 de noviembre de 2025 fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue XXXX.

Todas las personas que hayan acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro números pueden cobrar 42.000 veces lo apostado en las oficinas autorizadas.

Es decir, si una participante apostó 9.700 pesos, su premio tras los respectivos descuentos es de $273.873.600.

No obstante, también hay que tener en cuenta que las personas ganan en el Super Astro Sol si:

  • Adivinan el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha (premio de 1.000 veces lo apostado).
  • Adivinan el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha (premio de 100 veces lo apostado).

¿Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Sol?

Tras la emocionante jornada del Super Astro Sol de este 10 de noviembre de 2025, el juego de azar volverá a tener actividad el martes 11 de noviembre.

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Como ya es habitual y está especificado en las reglas, ese sorteo iniciará a las 4:00 de la tarde y será transmitido en vivo por Youtube.

Además, como día a día, los apostadores podrán conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Automovilismo

Giro a la derecha con semáforo en rojo: este es el único en el que el conductor puede evitar dura multa

Inteligencia Artificial

Curso gratuito enseñará a colombianos a automatizar tareas con el poder de la IA: tome nota

Otras Noticias

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

El mandatario también ha advertido sobre supuestos efectos negativos de las vacunas, sin evidencia médica.

Francia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, salió de prisión tras 20 días: ¿Qué pasará con el caso?

El exmandatario fue condenado por un caso que se remonta a 2007, cuando inició su presidencia.

Fuerza Aérea Colombiana

Comandante de la Fuerza Aeroespacial: aviones Gripen dan a Colombia capacidades aéreas de élite

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión