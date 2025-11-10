Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

Los apostadores esperaron con ansias el sorteo del Super Astro Sol de este 8 de octubre de 2025 y ya pueden conocer el resultado.

Todos se acercaron desde muy temprano a las oficinas de Su Red y SuperGiros para escoger el número y el signo zodiacal que les dio buen pálpito y, posteriormente, esperaron con mucha intriga hasta las 4:00 de la tarde.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de este 11 de octubre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de octubre de 2025

Luego de que se reveló el resultado del Super Astro Sol de este 11 de octubre, los apostadores pudieron conocer que el número favorecido fue XXXX.

Además, la presentadora del sorteo también notificó que el signo zodiacal que les permitió celebrar a los participantes del Super Astro Sol fue XXXX.

Las personas que pueden participar en este importante juego de azar son aquellas que:

Son mayores de edad.

No tienen ningún problema con los juegos de azar.

Apostaron entre 500 y 10.000 pesos en una oficina de Su Red o SuperGiros.

Escogen un número de cuatro cifras.

Seleccionan uno o los doce signos zodiacales.

¿Qué premios se pueden reclamar en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol entrega tres premios importantes y, en consecuencia, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

Si usted acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, se gana 42.000 veces lo apostado. Si usted acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, se gana 1.000 veces lo apostado. Si usted acertó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, se gana 100 veces lo apostado.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el próximo 13 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde.