Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
04:00 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol de este martes 7 de octubre de 2025 ya se realizó, dejando nuevos ganadores en toda Colombia. Este popular juego, que combina números con signos del zodiaco, continúa siendo uno de los preferidos por los apostadores que buscan poner a prueba su suerte y la intuición astrológica.

A continuación, te contamos cuál fue el número ganador del día y el signo zodiacal correspondiente, junto con algunos detalles sobre cómo participar y reclamar premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 7 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Super Astro Sol de hoy fue: 2627, con el signo Aries.

Los resultados fueron confirmados por la plataforma oficial del juego, que recuerda a los participantes verificar siempre su apuesta en los canales autorizados.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y ofrece la posibilidad de combinar cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, lo que hace que cada sorteo tenga miles de combinaciones posibles y un gran número de ganadores cada semana.

¿Cómo jugar y cobrar el Super Astro Sol?

Para participar, solo debes elegir un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. Puedes hacerlo desde cualquier punto de venta autorizado en el país o a través de las plataformas digitales oficiales.

En caso de resultar ganador, el premio puede cobrarse presentando el tiquete original en los puntos de chance o sedes oficiales, según el valor obtenido. Los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año para reclamar su dinero.

El Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos más populares en Colombia, ofreciendo premios diarios y la emoción de combinar suerte con astrología.

