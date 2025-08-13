Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025
Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 13 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.
01:56 p. m.
Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo de hoy del Super Astro Sol de este miércoles 13 de agosto, que combina cuatro cifras con un signo zodiacal.
La emoción y esperanza de ganar un premio mayor se mantuvieron vigentes hasta la emisión del resultado oficial.
Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 13 de agosto de 2025
- Número ganador: XXX
- Signo zodiacal: YYYY.
Verifica con cuidado tu tiquete y confirma si resultaste ganador. Recuerda que debe coincidir tanto el número completo como el signo zodiacal para aspirar al premio mayor.
¿Cómo se juega y cómo reclamar si ganaste?
El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. (hora colombiana) y se transmite en vivo por Canal Uno. La mecánica es sencilla:
El jugador elige un número de cuatro cifras (0000–9999) y un signo zodiacal entre los 12 disponibles.
Si ambos elementos coinciden en orden con el resultado oficial, gana el premio mayor.
También hay premios alternativos por acertar solo las últimas tres o dos cifras junto con el signo.
El plan de premios ofrece diversos montos según el nivel de acierto. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras y el signo puede multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado.
Para reclamar un premio, necesitas:
- Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachones ni alteraciones
- Llevar tu documento de identidad.
- En premios mayores, podrían requerirse documentos adicionales como el formato SIPLAFT o comprobante bancario, según lo establezca Coljuegos