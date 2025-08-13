CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 13 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Resultado Super Astro Sol
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
01:56 p. m.
Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo de hoy del Super Ast­ro Sol de este miércoles 13 de agosto, que combina cuatro cifras con un signo zodiacal.

La emoción y esperanza de ganar un premio mayor se mantuvieron vigentes hasta la emisión del resultado oficial.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 13 de agosto de 2025

  • Número ganador: XXX
  • Signo zodiacal: YYYY.

Verifica con cuidado tu tiquete y confirma si resultaste ganador. Recuerda que debe coincidir tanto el número completo como el signo zodiacal para aspirar al premio mayor.

¿Cómo se juega y cómo reclamar si ganaste?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. (hora colombiana) y se transmite en vivo por Canal Uno. La mecánica es sencilla:

El jugador elige un número de cuatro cifras (0000–9999) y un signo zodiacal entre los 12 disponibles.
Si ambos elementos coinciden en orden con el resultado oficial, gana el premio mayor.

También hay premios alternativos por acertar solo las últimas tres o dos cifras junto con el signo.
El plan de premios ofrece diversos montos según el nivel de acierto. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras y el signo puede multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado.

Para reclamar un premio, necesitas:

  • Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachones ni alteraciones
  • Llevar tu documento de identidad.
  • En premios mayores, podrían requerirse documentos adicionales como el formato SIPLAFT o comprobante bancario, según lo establezca Coljuegos
