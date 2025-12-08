CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 12 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 12 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo del Super Astro Sol , el popular chance de Colombia que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

Miles de apostadores esperaban con expectación los resultados del sorteo vespertino, celebrado a las 4:00 pm, para saber si su combinación fue la ganadora.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 12 de agosto de 2025

Resultado pendiente. El ganador número y el signo zodiacal fueron: 2453 con el signo Capricornio.

¿Qué es el Super Astro Sol y cómo se juega?

El Super Astro Sol es un juego de azar regulado por Coljuegos que se realiza todos los días de lunes a sábado. Se juega seleccionando un número de cuatro dígitos (de 0000 a 9999) y un signo del zodíaco.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente en orden con el resultado oficial del sorteo.

El sorteo se transmite generalmente a las 4:00 pm, y los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $10.000.

Los premios varían dependiendo de cuántas cifras y si el signo coincide:

  • 4 cifras completas + signo: 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo: 100 veces lo apostado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Empresa con más de 100 años y que fue muy conocida en Colombia, podría dejar de operar

Automovilismo

Vehículos eléctricos en Colombia: ¿Cuáles quedarán libres de pagar Soat?

Comercio

Confirman apertura del primer Crepes & Waffles en reconocida ciudad de Colombia en 2025

Otras Noticias

Artistas

La Liendra reveló con quién le habría sido infiel a Dani Duke y la influencer reaccionó

El exparticipante de La Casa de los Famosos compartió un video revelador en sus redes sociales. Estos son los detalles.

PSG

PSG vs. Tottenham, Supercopa de Europa: fecha, hora y TV en Colombia

PSG y Tottenham protagonizarán la gran primera final de Europa en esta temporada. Prográmese para el partidazo.

Bogotá

¡Programe sus rutas! Así será la agenda de manifestaciones durante esta semana en Bogotá

Artistas

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?