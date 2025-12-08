Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025
Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 12 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.
Noticias RCN
02:00 p. m.
Este martes 12 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo del Super Astro Sol , el popular chance de Colombia que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.
Miles de apostadores esperaban con expectación los resultados del sorteo vespertino, celebrado a las 4:00 pm, para saber si su combinación fue la ganadora.
Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 12 de agosto de 2025
Resultado pendiente. El ganador número y el signo zodiacal fueron: 2453 con el signo Capricornio.
¿Qué es el Super Astro Sol y cómo se juega?
El Super Astro Sol es un juego de azar regulado por Coljuegos que se realiza todos los días de lunes a sábado. Se juega seleccionando un número de cuatro dígitos (de 0000 a 9999) y un signo del zodíaco.
Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente en orden con el resultado oficial del sorteo.
El sorteo se transmite generalmente a las 4:00 pm, y los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $10.000.
Los premios varían dependiendo de cuántas cifras y si el signo coincide:
- 4 cifras completas + signo: 42.000 veces lo apostado
- 3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado
- 2 cifras + signo: 100 veces lo apostado.