Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

Este lunes 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo del Super Astro Sol , uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Miles de apostadores en todo el país esperaban con expectativa conocer el número y el signo zodiacal ganadores, con la esperanza de llevarse millonarios premios.

Este sorteo, autorizado por Coljuegos, es reconocido por combinar la suerte de los números con el atractivo de la astrología.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 11 de agosto de 2025

En el sorteo de hoy, el número ganador fue 4692 y el signo zodiacal correspondió a LEO.

Los jugadores que acertaron la combinación exacta de número y signo podrán reclamar sus premios siguiendo el procedimiento oficial ante los puntos autorizados o la plataforma donde realizó la apuesta.

El Super Astro Sol ofrece múltiples categorías de premios, dependiendo de si el apostador acierta los cuatro números y el signo, solo el número, o combinaciones parciales. Esto permite que haya más posibilidades de ganar, incluso si no se acierta la combinación completa.

¿Cómo participar y reclamar premios del Super Astro Sol?

Para jugar al Super Astro Sol, el participante debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodíaco. Las apuestas pueden realizarse de forma presencial en puntos de azar autorizados o a través de canales virtuales.

Si eres uno de los afortunados ganadores de este 11 de agosto, recuerda que es indispensable conservar el tiquete original o el comprobante digital de la apuesta. Además, deberás presentarlo en un punto autorizado para el pago, junto con tu documento de identidad.

Este juego no solo premia la suerte, sino que también contribuye a la salud en Colombia, ya que un porcentaje de sus ventas se destina a financiar el sistema de salud pública.