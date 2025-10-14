CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Los apostadores ya pueden verificar su suerte tras el sorteo del Super Astro Sol de este 14 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

octubre 14 de 2025
01:17 p. m.
El Super Astro Sol se jugó este 14 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y una gran cantidad de apostadores se encuentran celebrando.

Como todos los días, los participantes escogieron un número de cuatro cifras, uno o los doce signos zodiacales y esperaron el sorteo con mucha intriga.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025

En el sorteo de este 14 de octubre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostados que se decantaron por el número XXXX.

Además, en el sorteo también se reveló que el signo zodiacal al que le sonrió la suerte fue XXXX.

Por lo tanto, los participantes que acertaron el signo zodiacal exacto y los cuatro números de izquierda a derecha, pueden reclamar 42.000 veces lo apostado en las oficinas de Su Red o SuperGiros.

Mientras tanto, si lograron acertar el signo zodiacal, pero solo los tres primeros números de izquierda a derecha, el premio es de 1.000 veces lo apostado.

Y, en el último escenario, si los apostadores adivinaron el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, son merecedores de 100 veces lo apostado.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que los premios solo se pueden reclamar mostrando la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Qué está estipulado en las reglas del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol determina que las únicas personas que pueden participar son aquellas que son mayores de edad y no tienen problemas con los juegos de azar.

Además, también hace énfasis en que no hay formas de volver a reimprimir los tiquetes en el caso de que se dañen o se pierdan.

 

