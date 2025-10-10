CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
02:00 p. m.
El Super Astro Sol, este popular juego de azar, que combina números con los signos del zodiaco, realizó un nuevo sorteo este viernes 10 de octubre de 2025, dejando a varios colombianos a la expectativa de los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Sol de hoy fue XXXX, acompañado del signo [signo zodiacal].

Quienes apostaron por esta combinación podrán reclamar su premio en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales del operador del juego.

El sorteo se llevó a cabo en horas de la tarde (4:00 p.m.), como es habitual, y contó con la supervisión de las autoridades competentes.

Recuerda que los resultados también pueden verificarse en el sitio web oficial superastro.com.co o en medios como Noticias RCN, donde se publican los ganadores cada día en tiempo real.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

Los ganadores deben presentar su tiquete original y documento de identidad en puntos autorizados.

Si el premio es superior a los montos establecidos por la ley, será necesario diligenciar los formularios exigidos por Coljuegos, además de cumplir con los descuentos tributarios correspondientes.

El Super Astro Sol realiza sorteos de lunes a sábado, ofreciendo la posibilidad de ganar al acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal. También existen premios secundarios si el jugador acierta solo una parte del número o el signo.

El sorteo anterior, correspondiente al 9 de octubre de 2025, tuvo como resultado el número 9347 con el signo Acuario.

