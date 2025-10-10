Resultado Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol, este popular juego de azar, que combina números con los signos del zodiaco, realizó un nuevo sorteo este viernes 10 de octubre de 2025, dejando a varios colombianos a la expectativa de los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Sol de hoy fue XXXX, acompañado del signo [signo zodiacal].

Quienes apostaron por esta combinación podrán reclamar su premio en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales del operador del juego.

El sorteo se llevó a cabo en horas de la tarde (4:00 p.m.), como es habitual, y contó con la supervisión de las autoridades competentes.

Recuerda que los resultados también pueden verificarse en el sitio web oficial superastro.com.co o en medios como Noticias RCN, donde se publican los ganadores cada día en tiempo real.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

Los ganadores deben presentar su tiquete original y documento de identidad en puntos autorizados.

Si el premio es superior a los montos establecidos por la ley, será necesario diligenciar los formularios exigidos por Coljuegos, además de cumplir con los descuentos tributarios correspondientes.

El Super Astro Sol realiza sorteos de lunes a sábado, ofreciendo la posibilidad de ganar al acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal. También existen premios secundarios si el jugador acierta solo una parte del número o el signo.

El sorteo anterior, correspondiente al 9 de octubre de 2025, tuvo como resultado el número 9347 con el signo Acuario.