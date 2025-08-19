CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de agosto de 2025

¡Usted ya puede descubrir si fue uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de este 19 de agosto! Este fue el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
12:57 p. m.
El Super Astro Sol volvió a jugarse este 19 de agosto de 2025 y los apostadores pudieron conocer si la suerte estuvo de su lado.

Como todos los días, los participantes apostaron entre 500 y 10.000 pesos en las oficinas de Su Red y SuperGiros. Además, pudieron ver el sorteo en vivo a través de la transmisión de Youtube.

Mientras que las boletas del Super Astro Sol se movían, un delegado de Coljuegos estuvo presente realizando la respectiva supervisión para asegurar la transparencia. En consecuencia, el resultado se confirmó sin ningún inconveniente.

¿Quiénes fueron los ganadores en el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 19 de agosto de 2025

El azar determinó en esta ocasión que el número de cuatro cifras que les brindó alegrías a los apostadores del Super Astro Sol fue XXXX.

Además, reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Teniendo en cuenta ese resultado, usted fue uno de los afortunados si acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Recuerde que en las reglas del Super Astro Sol está estipulado que el premio mayor es de 42.000 veces lo apostado. Además, los otros dos incentivos que se entregan son de 1.000 veces lo apostado y 100 veces lo apostado.

En el caso de que usted haya sido uno de los ganadores del más reciente sorteo del Super Astro Sol, puede descubrir aquí cuánto es el monto exacto que le corresponde reclamar.

¿A qué hora y cuándo juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

De esa manera, usted tiene la posibilidad de consultar cada uno de los resultados aquí en el portal de Noticias RCN.

 

