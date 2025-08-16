CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de agosto de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 16 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Foto: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
02:00 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a hoy, sábado 16 de agosto de 2025, ya dejó a sus ganadores.

Esta popular lotería diaria en Colombia entrega millonarios premios a quienes logran acertar la combinación exacta de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 16 de agosto de 2025

En esta ocasión, la combinación ganadora fue X como número y X como signo zodiacal.

Si tu apuesta coincidió con ambos resultados, podrías haber obtenido el premio mayor, que paga hasta 42.000 veces el valor apostado.

¿Cómo funciona y cómo reclamar tu premio?

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p.m. y consiste en elegir un número entre 0000 y 9999 junto a uno de los 12 signos del zodiaco.

Además del premio mayor, existen categorías de pago por aciertos parciales, como las tres últimas cifras más el signo, que otorgan 1.000 veces lo apostado, o las dos últimas cifras más el signo, que pagan 100 veces la apuesta.

Si resultaste ganador, el primer paso es verificar tu tiquete y conservarlo en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Luego, según el monto, presenta tu documento de identidad en puntos autorizados como Su Red o SuperGIROS. Los premios se pueden reclamar en efectivo o mediante abono en cuenta, dependiendo del valor y las políticas de Coljuegos.

Recuerda que el derecho a cobro tiene vigencia limitada, por lo que es importante realizar el trámite lo antes posible.

El Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más atractivos del país, no solo por sus altos premios, sino también por la emoción diaria que genera entre miles de apostadores.

