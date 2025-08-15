CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 15 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a hoy, viernes 15 de agosto de 2025, ya se realizó y los jugadores están atentos a conocer si fueron los afortunados ganadores.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025

La combinación ganadora, compuesta por un número y un signo zodiacal, suele generar entusiasmo entre los apostadores que diariamente buscan su oportunidad de ganar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 15 de agosto de 2025

La combinación ganadora de hoy viernes 15 de agosto fue X como número y X como signo zodiacal.

Si acertaste ambos elementos, podrías haber obtenido el premio mayor, que representa una recompensa considerable sobre el monto apostado.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol y qué hacer si resultas ganador?

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar diarios más populares en Colombia, combinando un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con uno de los 12 signos zodiacales.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025

Los sorteos se realizan de lunes a sábado, generalmente entre las 2:30 p.m. y 4:00 p.m., y los resultados se publican poco después en medios y sitios especializados como Noticias RCN.

Los premios se distribuyen según la cantidad de aciertos:

  • Cuatro cifras más signo correcto: paga hasta 42.000 veces el valor de la apuesta.
  • Tres últimas cifras más signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • Dos últimas cifras más signo: paga 100 veces lo apostado.

Si eres uno de los ganadores, es fundamental conservar tu tiquete en perfecto estado y presentarlo en puntos autorizados como Su Red o SuperGIROS para reclamar el premio

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

¿Competencia para Nequi y Daviplata? Así será la nueva billetera digital que llega a Colombia

Dane

PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025

Dólar

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

Otras Noticias

UNGRD

Sigue sin emitirse la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González ¿Qué dice la Fiscalía?

Han pasado 44 días desde que la justicia colombiana ordenó su captura y aún no hay orden internacional para su detención.

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

La especialista reveló algunos de los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados y opciones para reducir los riesgos.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!