Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a hoy, viernes 15 de agosto de 2025, ya se realizó y los jugadores están atentos a conocer si fueron los afortunados ganadores.

La combinación ganadora, compuesta por un número y un signo zodiacal, suele generar entusiasmo entre los apostadores que diariamente buscan su oportunidad de ganar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 15 de agosto de 2025

La combinación ganadora de hoy viernes 15 de agosto fue X como número y X como signo zodiacal.

Si acertaste ambos elementos, podrías haber obtenido el premio mayor, que representa una recompensa considerable sobre el monto apostado.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol y qué hacer si resultas ganador?

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar diarios más populares en Colombia, combinando un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con uno de los 12 signos zodiacales.

Los sorteos se realizan de lunes a sábado, generalmente entre las 2:30 p.m. y 4:00 p.m., y los resultados se publican poco después en medios y sitios especializados como Noticias RCN.

Los premios se distribuyen según la cantidad de aciertos:

Cuatro cifras más signo correcto: paga hasta 42.000 veces el valor de la apuesta.

Tres últimas cifras más signo: paga 1.000 veces lo apostado.

Dos últimas cifras más signo: paga 100 veces lo apostado.

Si eres uno de los ganadores, es fundamental conservar tu tiquete en perfecto estado y presentarlo en puntos autorizados como Su Red o SuperGIROS para reclamar el premio