Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol de este 21 de agosto dejó nuevos ganadores! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:14 p. m.
El Super Astro Sol, el juego de azar que es muy popular en Colombia, se sorteó este 21 de agosto de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Como siempre ocurre, con la intención de asegurar la transparencia, el sorteo fue transmitido por Youtube y los apostadores pudieron conocer si el número y el signo zodiacal que escogieron les brindó alegrías.

De esa manera, en caso de que usted haya participado, pero aún no esté enterado del resultado, puede descubrir aquí en Noticias RCN cuál fue.

Resultado del Super Astro Sol hoy 21 de agosto de 2025

En el más reciente sorteo del Super Astro Sol, los apostadores que pudieron celebrar fueron aquellos que tuvieron una premonición para escoger el número 2494 y lo seleccionaron.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que aparte del número, los apostadores pudieron ganar si adivinaron el signo zodiacal Géminis, que fue el que hizo parte de la combinación ganadora en esta ocasión.

Para ganar en el Super Astro Sol se debe acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha. En ese sentido, si usted fue uno de los afortunados de este 21 de agosto de 2025, puede acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar.

¿Qué documentos se deben presentar a la hora de cobrar los premios del Super Astro Sol?

Cuando una persona se acerca a una oficina de Su Red o SuperGiros a cobrar el premio que le corresponde, debe presentar los siguientes documentos:

  • Cédula de ciudadanía.
  • Tiquete de la apuesta en buen estado.
  • Formato SIPLAFT (para premios entre 48 y 181 UVT o que superen los 182 UVT).
  • Certificación bancaria que no supere los 30 días (para premios mayores a los 182 UVT).

¿Cuándo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se continuará jugando durante el próximo viernes y sábado y tendrá una jornada de descanso durante el domingo.

Este juego de azar siempre se sortea a las 4:00 de la tarde y los apostadores pueden conocer día a día los resultados en el portal de Noticias RCN.

 

