Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de agosto de 2025

¡Usted pudo ser uno de los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de este 20 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
01:01 p. m.
En la tarde de este 20 de agosto de 2025, se volvió a jugar el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Los apostadores participaron masivamente en el sorteo y, al igual que siempre, tuvieran la oportunidad de ver el resultado en el en vivo de Youtube que se emitió.

Sin embargo, si usted participó, pero aún no se ha enterado de cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en el último sorteo del Super Astro Sol, puede enterarse de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 20 de agosto de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este 20 de agosto, el número de cuatro cifras que permitió que los apostadores celebraran fue XXXX.

Adicionalmente, por otra parte, tanto la presentadora del sorteo como el delegado de Coljuegos informaron que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Los cuatro premios que se entregaron en el Super Astro Sol, tal y como está estipulado en las reglas, fueron los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Sol?

En los últimos días, los apostadores han podido celebrar tras haber participado en los sorteos del Super Astro Sol. Las combinaciones ganadoras han sido las siguientes:

  • 15 de agosto: 5233 - Géminis.
  • 16 de agosto: 2035 - Géminis.
  • 19 de agosto: 4230 - Géminis.
Recuerde que el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde, y que todos los domingos y festivos hay jornada de descanso.

