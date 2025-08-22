Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025

El Super Astro Sol tuvo un entretenido sorteo en la tarde de este 22 de agosto de 2025 y la mayoría de los apostadores estuvieron muy pendientes.

Las balotas, como ya es habitual, comenzaron a moverse a las 4:00 en punto y revelaron cuál fue el número de cuatro cifras que estuvo del lado de la suerte.

Además, la presentadora del sorteo y el delegado de Coljuegos indicaron cuál fue el signo zodiacal que les permitió ganar a los participantes.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 22 de agosto de 2025

El Super Astro Sol tuvo como número ganador durante este 22 de agosto de 2025 al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó a la combinación numérica durante esta tarde fue XXXX.

Los apostadores que adivinaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha (solo en ese orden), se ganaron 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor.

Además, los otros dos premios que se entregaron, como todos los días, fueron 1.000 veces y 100 veces lo apostado.

Aquellos apostadores que pueden cobrar 1.000 veces lo apostado son los que acertaron el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.

Y, por otra parte, los que pueden reclamar 100 veces lo apostado son los que le atinaron al signo zodiacal, pero también a los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo se jugará el Super Astro Sol durante el fin de semana?

El Super Astro Sol, tal como está estipulado en las reglas, tendrá actividad el sábado, pero no el domingo debido a que es la jornada de descanso.

Al igual que entre semana, el sorteo del sábado será a las 4:00 de la tarde y usted podrá enterarse del resultado exacto en el portal de Noticias RCN.