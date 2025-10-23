CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 23 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
02:34 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ya reveló a sus nuevos ganadores de este jueves 23 de octubre de 2025.

Varias personas en todo el país esperaban con expectativa los resultados de la jornada, soñando con llevarse el premio mayor y cambiar su suerte con esta lotería inspirada en los signos del zodiaco.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 23 de octubre de 2025

  • Número ganador: 7649.
  • Signo zodiacal: Leo.

Los resultados fueron anunciados oficialmente por Super Astro, juego autorizado por Coljuegos, y publicados minutos después del sorteo a través de sus canales digitales y las principales plataformas de apuestas del país.

Como es habitual, los participantes tuvieron la posibilidad de combinar números y signos del zodiaco para intentar acertar la combinación ganadora.

Quienes lograron predecir correctamente las cuatro cifras y el signo se llevaron el gran premio, mientras que otros apostadores recibieron montos menores según el número de aciertos.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y dónde consultar los resultados?

El Super Astro Sol realiza sus sorteos dos veces al día, en las modalidades Sol (diurna) y Luna (nocturna), ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.

Los resultados pueden consultarse de manera oficial en la página de Super Astro, en puntos de venta autorizados, o en portales de noticias como Noticias RCN, donde se actualizan los números ganadores cada día.

Este juego combina la emoción de la numerología con la astrología, haciendo que miles de colombianos prueben su suerte basándose en su signo zodiacal.

