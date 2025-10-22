Resultado Super Astro Sol hoy 22 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol de este miércoles 22 de octubre de 2025 ya reveló su resultado más esperado.

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos para conocer el número ganador y su signo zodiacal, con la esperanza de convertirse en los nuevos afortunados del popular juego que combina la suerte de los números con la astrología.

Este sorteo, administrado por Super Astro, es uno de los preferidos por los colombianos, pues permite ganar importantes premios con solo acertar el número de cuatro cifras y el signo correspondiente.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 22 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Sol del 22 de octubre de 2025 fue 5315, con el signo Tauro.

Los resultados se dieron a conocer en horas de la tarde, como es habitual, y ya pueden ser consultados en la página oficial de Super Astro o en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional.

Los jugadores que hayan acertado las cuatro cifras y el signo zodiacal obtendrán el premio mayor, mientras que quienes hayan acertado parcialmente (ya sea las cifras o el signo) también podrán recibir premios secundarios, de acuerdo con el reglamento vigente del juego.

Así se juega y se cobra el Super Astro Sol

El Super Astro Sol permite elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y uno de los 12 signos zodiacales.

Las combinaciones ganadoras se determinan con base en el sorteo del Astro Sol y Astro Luna, realizados todos los días.

Si acertó, puede reclamar su premio en los puntos de chance autorizados presentando su tiquete original y documento de identidad. Para montos mayores, el pago se realiza directamente ante la empresa operadora.

El Super Astro continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, atrayendo cada día a más jugadores que buscan que su número y su signo sean los elegidos por la suerte.