Resultado Super Astro Sol hoy 21 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente al lunes 20 de octubre de 2025 dejó nuevos ganadores en Colombia.

Este popular juego, que combina las cuatro cifras de la suerte con uno de los doce signos del zodiaco, sigue siendo uno de los preferidos de los colombianos.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 21 de octubre de 2025

Según los resultados oficiales publicados, el número ganador fue 9744 y el signo ganador correspondió a Capricornio.

Miles de jugadores en todo el país siguieron atentos el sorteo, con la ilusión de acertar la combinación perfecta que les permitiera llevarse el premio mayor.

El Super Astro Sol realiza su sorteo de lunes a sábado y se ha consolidado como una de las loterías más seguidas, ya que mezcla el juego tradicional de números con los signos del zodiaco.

Para ganar el premio mayor, el apostador debe acertar las cuatro cifras en el orden correcto junto con el signo correspondiente.

¿Cómo verificar el resultado y reclamar el premio?

Quienes participaron en el sorteo pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales o portales autorizados, verificando que el número y el signo coincidan exactamente con los publicados.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados para hacer el reclamo dentro del plazo establecido.

El Super Astro Sol continúa generando emoción en los apostadores colombianos, quienes cada día esperan con expectativa la combinación ganadora que podría cambiarles la vida.