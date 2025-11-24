CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Los ganadores ya pueden disfrutar de sus premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 24 de noviembre! Descubra el resultado.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
04:16 p. m.
El Super Astro Sol abrió la semana con un nuevo sorteo que se llevó a cabo en la tarde de este 24 de noviembre de 2025.

Las balotas, como está estipulado en las reglas, comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde y les dieron alegrías a varios apostadores.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de noviembre de 2025

Luego de un monitoreo juicioso de un delegado de Coljuegos, la presentadora del Super Astro Sol anunció que el número ganador del último sorteo fue 3627.

De igual manera, reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue virgo.

Para ser uno de los ganadores se necesita haber acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Asimismo, para poder cobrar el premio es fundamental tener la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se volverá a sortear el próximo martes 25 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Por lo tanto, como todos los días, usted podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Recuerde que usted puede materializar su apuesta en la plataforma digital del Super Astro o en las oficinas autorizadas de SuperGiros y Su Red.

Todas las apuestas se pueden realizar con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Sol?

En los últimos días, los apostadores han podido celebrar en el Super Astro Sol con los siguientes resultados:

  • 19 de noviembre de 2025: 9259 - Leo.
  • 20 de noviembre de 2025: 9568 - Tauro.
  • 21 de noviembre de 2025: 7132 - Sagitario.
  • 22 de noviembre de 2025: 5681 - Aries.
