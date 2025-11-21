Resultado Super Astro Sol hoy 21 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este viernes 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, una de las loterías más populares de Colombia por su combinación única entre números y signos del zodiaco.

Aquí te contamos cuál fue el número y el signo que cayeron en el último sorteo, el cual se jugó a las 4:00 p.m.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 21 de noviembre de 2025

El resultado oficial del Super Astro Sol para hoy fue el número XXXX con el signo XXXX.

Este fue el número ganador del sorteo, supervisado como siempre por las autoridades correspondientes y transmitido en su horario habitual. Recuerda verificar tu apuesta exactamente como la registraste: número completo, signo correcto y modalidad de juego.

El Super Astro permite ganar en diferentes categorías, dependiendo de la coincidencia entre el número apostado y el signo zodiacal. Por eso es clave revisar con calma cada uno de los detalles para confirmar si eres uno de los ganadores.

Otros detalles del sorteo y cómo verificar resultados

Además del premio mayor, el Super Astro ofrece diferentes posibilidades de acierto: últimas cifras, combinaciones parciales y otras modalidades que amplían las probabilidades de obtener un premio.

Si jugaste, puedes consultar los resultados completos a través de las plataformas oficiales de Super Astro, puntos de venta autorizados o aplicativos móviles de apuestas legales en Colombia.

El Super Astro Sol es uno de los juegos preferidos por los apostadores gracias a su dinámica rápida y a la emoción que genera combinar números y signos zodiacales. Cada día, miles de personas prueban su suerte con la esperanza de llevarse un premio que puede transformar su vida.