Resultado Super Astro Sol hoy 22 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

En el inicio de este nuevo fin de semana, volvió a sortearse el Super Astro Sol.

Los apostadores eligieron sus números y signos zodiacales a primera hora y esperaron con muchas ansias hasta que se reveló el resultado.

¿Será que usted fue uno de los afortunados que se quedó con alguno de los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 22 de noviembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre de 2025, el número ganador que le está permitiendo celebrar a los apostadores fue XXXX.

Sin embargo, para que la felicidad sea completa, también es necesario haber acertado el signo XXXX, que fue el ganador.

En el caso de que haya sido así, los premios económicos que se pueden obtener son los siguientes:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Todos estos premios se tienen que reclamar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros presentando la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cada cuánto juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol siempre tiene actividad de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, los domingos y los festivos cumple su respectiva jornada de descanso.

Es así como el próximo sorteo será el lunes 24 de noviembre de 2025 y el resultado exacto se podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.