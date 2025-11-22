CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡La felicidad fue completa para varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el inicio de este nuevo fin de semana, volvió a sortearse el Super Astro Sol.

Los apostadores eligieron sus números y signos zodiacales a primera hora y esperaron con muchas ansias hasta que se reveló el resultado.

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Será que usted fue uno de los afortunados que se quedó con alguno de los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 22 de noviembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de noviembre de 2025, el número ganador que le está permitiendo celebrar a los apostadores fue XXXX.

Sin embargo, para que la felicidad sea completa, también es necesario haber acertado el signo XXXX, que fue el ganador.

En el caso de que haya sido así, los premios económicos que se pueden obtener son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.
Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Todos estos premios se tienen que reclamar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros presentando la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cada cuánto juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol siempre tiene actividad de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, los domingos y los festivos cumple su respectiva jornada de descanso.

Es así como el próximo sorteo será el lunes 24 de noviembre de 2025 y el resultado exacto se podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 21 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Reforma tributaria

Tambalea la reforma tributaria: dos ponencias de archivo la tendrían contra las cuerdas

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo

Otras Noticias

Cundinamarca

Angustiante testimonio de la única sobreviviente de la tragedia en Silvania

La joven relató entre lágrimas cómo sobrevivió a la creciente del 17 de noviembre que cobró la vida de cuatro de sus familiares.

Premier League

El gol más emotivo: Daniel Muñoz honró a su amigo convirtiendo en la Premier League

Un homenaje desde el alma: Daniel Muñoz marcó en la Premier League y recordó a su amigo con un mensaje inolvidable.

Estados Unidos

Confirman que fueron al menos 300 las personas secuestradas en una escuela de Nigeria

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades

Viral

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico