Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

¡Los ganadores ya pueden comenzar a celebrar tras el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
02:00 p. m.
El Super Astro Sol, el popular juego de azar que se sortea en Colombia de lunes a sábado, volvió a tener actividad este 23 de octubre.

Luego de que los participantes escogieron sus números y signos zodiacales, esperaron con ansias el sorteo que empezó a las 4:00 de la tarde y conocieron su suerte.

Las balotas, bajo la supervisión del delegado de Coljuegos, determinaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como ganador en el Super Astro Sol de este 23 de octubre de 2025 fue XXXX.

Además, también se conoció que el signo zodiacal que contó con suerte en la tarde de este sábado fue XXXX.

Para poder ganar en el Super Astro Sol es necesario acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, los premios económicos que se entregan son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Por lo tanto, si una persona apostó 3.300 pesos y ganó, podría obtener este dinero, dependiendo de la combinación acertada:

  • $93.172.800: por acertar el signo zodiacal y los cuatro números.
  • $2.218.400: por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números.
  • $277.300: por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿Cuándo vuelve a sortearse el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol tendrá jornada de descanso el domingo 26 de octubre de 2025, pero volverá a estar disponible el lunes 27 de octubre.

Es importante tener en cuenta que el sorteo, como ya es habitual, será a las 4:00 de la tarde y el resultado exacto estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

