Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 28 de octubre de 2025

¡Ya están listos los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 28 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
01:38 p. m.
El Super Astro Sol tuvo una emocionante jornada en la tarde de este 28 de octubre de 2025.

A las 4:00 de la tarde, las balotas comenzaron a moverse y los apostadores pudieron saber si contaron con suerte.

Además, el sorteo fue transmitido en vivo por Youtube para asegurar la transparencia y evitar irregularidades.

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero aún no esté enterado del resultado, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 28 de octubre de 2025

El número afortunado en el Super Astro Sol de este 28 de octubre de 2025 fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que puso a celebrar a los apostadores fue XXXX.

Las personas que pueden cobrar el premio de 42.000 veces lo apostado son aquellas que adivinaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Entonces, si uno de los ganadores invirtió 7.300 pesos y jugó con un solo signo, su premio mayor sería de $206.102.400

Mientras tanto, por adivinar el signo y los tres primeros números se puede recibir un premio de 1.000 veces lo apostado, y por el signo y los dos primeros números el monto económico es de 100 veces lo apostado.

¿Cuántas personas han ganado con el Super Astro Sol en octubre?

El Super Astro indicó que en la penúltima jornada, que fue el 27 de octubre de 2025, hubo 19.841 ganadores.

Además, aclaró que se entregaron mil cuatrocientos ochenta y nueve millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos pesos ($1.489.379.800) durante el día, mientras que a lo largo del mes se han destinado treinta y un mil trescientos sesenta y nueve millones quinientos cincuenta y un mil novecientos pesos ($31.369.551.900) en premios.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el 29 de octubre de 2025 y que el resultado exacto estará aquí en Noticias RCN.

 

 

