Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de octubre de 2025

Este 27 de octubre de 2025, en el inicio de la última semana de octubre, se volvió a jugar el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Los apostadores, tal y como está estipulado en las reglas, apostaron entre 500 y 10.000 pesos y soñaron con quedarse con el premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

¿Quiénes fueron los afortunados? ¿Qué número y signo zodiacal conformaron la combinación ganadora? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 27 de octubre de 2025

Cuando las balotas se frenaron, la presentadora del sorteo del Super Astro Sol, con el aval del delegado de Coljuegos, notificó que el número ganador fue XXXX.

Mientras tanto, también se anunció que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

De esa manera, usted fue uno de los felices ganadores de esta última jornada si:

Acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha: para un premio de 42.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha: para un premio de 1.000 veces lo apostado.

Acertó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha: para un premio de 100 veces lo apostado.

¿Cuándo se sortea el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde. Mientras tanto, los domingos y festivos tiene una jornada de descanso.

Para participar en el Super Astro Sol es necesario ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar. Además, para materializar las apuestas, se deben seguir los siguientes pasos: