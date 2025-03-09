CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de septiembre de 2025: número y signo ganador en último sorteo

¡Ya puede descubrir si usted ganó en el Super Astro Sol de este 3 de septiembre! Entérese aquí del resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
12:32 p. m.
El Super Astro Sol tuvo actividad en la tarde de este 3 de septiembre de 2025, exactamente a las 4:00, y dejó nuevos ganadores.

Los participantes apostaron entre 500 y 10.000 pesos y soñaron con poder obtener el premio mayor. Sin embargo, solo algunos lograron cumplir ese anhelo.

No obstante, también hay que tener presente que, como siempre ocurre en el Super Astro Sol, también se entregaron otros dos premios muy importantes.

¿Usted habrá sido alguno de los ganadores de este 3 de septiembre de 2025? Descubra el resultado aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de septiembre de 2025

En el último sorteo del Super Astro Sol, el número favorecido por la suerte fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó a esa combinación ganadora y brindó múltiples alegrías fue XXXX.

Si usted fue una de las personas que ganó, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para poder cobrar el premio que le corresponde.

Recuerde que la tabla de premiación, de acuerdo con lo que está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, es la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado como premio mayor por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha.

¿Cuándo vuelve a sortearse el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

Por lo tanto, el próximo sorteo será el jueves 4 de septiembre y los apostadores tendrán la oportunidad de conocer el resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.

Para participar usted necesita ser mayor de edad y no tener ningún tipo de problema con los juegos de azar.

 

