Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 4 de octubre de 2025

El Super Astro Sol tuvo actividad durante este primer fin de semana de octubre y le dio alegrías a una gran cantidad de participantes.

Las apuestas se pudieron hacer en línea, pero también en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros. Además, los montos permitidos, como siempre, estuvieron entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de octubre de 2025

A las 4:00 de la tarde, como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, comenzó el sorteo bajo el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

El número que le entregó buenas noticias a los apostadores fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que les permitió terminar de celebrar fue XXXX.

Con ese resultado, recuerde que en el Super Astro Sol existen estos tres escenarios para ganar:

Acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha: se paga 42.000 veces lo apostado. Adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha: se entrega 1.000 veces lo apostado. Acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha: el premio es de 100 veces lo apostado.

¿Qué se necesita para corroborar un premio en el Super Astro Sol?

Las personas que ganen con el Super Astro Sol, tienen que acercarse a una oficina de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que les corresponde.

En ese momento, el funcionario que los atienda les pedirá la cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad y, adicionalmente, el tiquete de la apuesta en buen estado para corroborar el número y el signo zodiacal escogido.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el lunes 6 de octubre de 2025 y, como siempre, se emitirá a partir de las 4:00 de la tarde.