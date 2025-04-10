CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 4 de octubre de 2025

¡Ya se notificó quiénes son los ganadores del sábado tras el sorteo del Super Astro Sol de este 4 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol tuvo actividad durante este primer fin de semana de octubre y le dio alegrías a una gran cantidad de participantes.

Las apuestas se pudieron hacer en línea, pero también en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros. Además, los montos permitidos, como siempre, estuvieron entre los 500 y los 10.000 pesos.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de octubre de 2025

A las 4:00 de la tarde, como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, comenzó el sorteo bajo el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

El número que le entregó buenas noticias a los apostadores fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que les permitió terminar de celebrar fue XXXX.

Con ese resultado, recuerde que en el Super Astro Sol existen estos tres escenarios para ganar:

  1. Acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha: se paga 42.000 veces lo apostado.
  2. Adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha: se entrega 1.000 veces lo apostado.
  3. Acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha: el premio es de 100 veces lo apostado.

¿Qué se necesita para corroborar un premio en el Super Astro Sol?

Las personas que ganen con el Super Astro Sol, tienen que acercarse a una oficina de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que les corresponde.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de septiembre de 2025

En ese momento, el funcionario que los atienda les pedirá la cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad y, adicionalmente, el tiquete de la apuesta en buen estado para corroborar el número y el signo zodiacal escogido.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el lunes 6 de octubre de 2025 y, como siempre, se emitirá a partir de las 4:00 de la tarde.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app

Emprendimiento

Marca colombiana Quest proyecta más de 7.000 empleos y expansión hasta 2030

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo

Otras Noticias

Animales

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

El animal, rebautizado como Fénix, sigue con heridas graves y complicaciones médicas. La

Luis Díaz

Las marcas que rompió Luis Díaz con su tempranero gol con el Bayern Múnich a los 15 segundos

El extremo colombiano volvió a marcar con el Bayern Múnich y puso su mejor marca personal a los 15 segundos de partido

Honduras

Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo